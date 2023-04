Selección de Grandes Crímenes: El misterio del cadáver calcinado

En el laboratorio de la Policía los técnicos no encontraron huellas digitales en los bidones donde estaba la gasolina, así que tampoco servían de nada, aunque tenían grabada la leyenda “Guateplast. Hecho en Guatemala”, y un número, que tal vez pudiera servir para seguir el camino de los bidones desde aquel país. Pero eso no importaba mucho. Los agentes esperaban a que los técnicos limpiaran bien el reloj. Sabían que encontrarían algo en él. Y así fue.

Estas y otras preguntas se hacían los agentes de homicidios de la Policía de Investigación Criminal. Pasaron toda la tarde en el cementerio, y no encontraron nada más que les pudiera servir para identificar al muerto. Solo tenían dos dientes, destruidos por el fuego, y el reloj. Los pequeños pedazos de hueso no servían para nada.

Lo primero que hicieron fue buscar aquel nombre en la base de datos del Registro Nacional de las Personas, y resultó ser hondureño, de San Marcos de Colón. Luego, pidieron ayuda a Personas Desaparecidas. Y se dieron cuenta de que iban por buen camino. Carlos Centeno Luke tenía siete semanas de haber desaparecido. Pero la denuncia de su desaparición no se puso en Honduras. Una mujer que dijo llamarse Marie de Centeno le dijo a la Policía que su esposo estaba desaparecido. Que había viajado a Honduras hacía dos semanas, y que tenía siete días exactos de no saber nada de él.

“La última vez que hablamos fue el sábado -dijo-, y hoy es sábado, y no me contesta las llamadas, su teléfono está apagado, y en el hotel donde está hospedado dicen que salió el sábado anterior a eso de las dos de la tarde, y que no regresó. Pero como tiene pagado un mes de habitación por adelantado, a nadie le extrañó que no regresara. Además, en el hotel no están pendientes de los clientes, ya que respetan su privacidad.

También esto les dijeron a los agentes, que pidieron revisar la habitación.

Allí estaban su ropa, tenis, zapatillas, laptop, y su desodorante, su champú y su perfume. Pero, de él, ni rastros. A la tercera semana, su esposa viajó a Honduras; pero vino a nada. Su esposo seguía desaparecido. La Policía no podía hacer nada. Lo último que se sabía de él es que salió del hotel, y quedó grabado en los videos de seguridad. El carro que había alquilado estaba en el estacionamiento del hotel.

Carlos salió a pie, seguramente a algún lugar cercano. Y del celular que usaba solo estaban las llamadas de su esposa, algunas a varios amigos y a dos de sus hermanas en San Marcos de Colón. Pero esto lo supieron los detectives por el vaciado del celular. El aparato no aparecía por ninguna parte. Y estaba apagado, desde el sábado en la tarde, día de su desaparición.