Lento avance de escrutinio presidencial: En 12 horas sumó menos de 8 mil votos por candidato

Tegucigalpa, Honduras.- El recuento electoral, que continúa de manera lenta después de las elecciones generales del domingo, en un escrutinio marcado por retrasos y llamados a la serenidad, sigue sumando votos a los candidatos, pero sin llegar al 100 de actas transmitidas.
Pero, ¿Cómo se ha movido el escrutinio este viernes?
A cinco días después de las elecciones del 30 de noviembre, a las 6 de la mañana del viernes 5 de diciembre, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura sumaba 1,124,448 votos frente a los 1,104,976 votos del Partido Liberal.
A las 7 de la mañana, el escrutinio avanzó a 1,127,020 del PN y a 1,106,498 del PL, una aumento de alrededor de 2,500 votos para el nacional y 1,500 para el liberal.
Tres horas después, es decir a las 10 a.m., el escrutinio presidencial apenas avanzó unos 300 votos para cada candidato.
Al mediodía, el sistema de divulgación de resultados del CNE, mostró para el Partido Nacional 1,129,729 de votos y 1,109,489 de voto del Partido Liberal, indicando que entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía solo se integraron unos 2,300 votos al candidato nacional y unos 2,500 al liberal.
Para las 3 p.m. el escrutinio mostró otro lento avance de apenas 700 y 500 votos, respectivamente, al llegar el Partido Nacional a los 1,130,493 frente a los 1,110,088 del liberalismo.
Pasadas cuatro horas más, es decir al filo de las 7 de la noche, los resultados preliminares se ubican en 1132,321 votos para Nasry Asfura y 1,112,579 votos para Salvador Nasralla. En esas cuatro horas solo se sumaron entre 700 y 200 votos.
Lo anterior indica que en las últimas 12 horas, solo se han sumado 7,873 votos al candidato del Partido Nacional, mientras que al candidato liberal 7,594 votos. Adicionalmente, el porcentaje de actas transmitidas solo avanzó un 0.69%, pasando de 87.33% a 88.02%