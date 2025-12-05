Lento avance de escrutinio presidencial: En 12 horas sumó menos de 8 mil votos por candidato

Tegucigalpa, Honduras.- El recuento electoral, que continúa de manera lenta después de las elecciones generales del domingo, en un escrutinio marcado por retrasos y llamados a la serenidad, sigue sumando votos a los candidatos, pero sin llegar al 100 de actas transmitidas. Pero, ¿Cómo se ha movido el escrutinio este viernes? A cinco días después de las elecciones del 30 de noviembre, a las 6 de la mañana del viernes 5 de diciembre, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura sumaba 1,124,448 votos frente a los 1,104,976 votos del Partido Liberal.

A las 7 de la mañana, el escrutinio avanzó a 1,127,020 del PN y a 1,106,498 del PL, una aumento de alrededor de 2,500 votos para el nacional y 1,500 para el liberal. Tres horas después, es decir a las 10 a.m., el escrutinio presidencial apenas avanzó unos 300 votos para cada candidato. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al mediodía, el sistema de divulgación de resultados del CNE, mostró para el Partido Nacional 1,129,729 de votos y 1,109,489 de voto del Partido Liberal, indicando que entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía solo se integraron unos 2,300 votos al candidato nacional y unos 2,500 al liberal. Para las 3 p.m. el escrutinio mostró otro lento avance de apenas 700 y 500 votos, respectivamente, al llegar el Partido Nacional a los 1,130,493 frente a los 1,110,088 del liberalismo. Pasadas cuatro horas más, es decir al filo de las 7 de la noche, los resultados preliminares se ubican en 1132,321 votos para Nasry Asfura y 1,112,579 votos para Salvador Nasralla. En esas cuatro horas solo se sumaron entre 700 y 200 votos.