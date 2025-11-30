Elecciones generales Honduras 2025: minuto a minuto de una jornada decisiva

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras vive este domingo una jornada trascendental. Más de seis millones de ciudadanos están habilitados para escoger a las próximas autoridades del país, en unas elecciones que se desarrollan bajo un ambiente de expectativa, vigilancia social y la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que todo el andamiaje logístico está listo para garantizar la instalación temprana de las Juntas Receptoras de Votos, desde las zonas urbanas hasta las comunidades más remotas del territorio. Además, las instituciones de seguridad, socorro y justicia confirmaron sus planes de acción para resguardar la jornada.

A lo largo del día, los hondureños acudirán a los centros de votación para elegir presidente, diputados al Congreso Nacional, corporaciones municipales y representantes al Parlamento Centroamericano. Mientras tanto, la mirada pública se mantiene en los llamados a la participación, la transparencia y el respeto a los resultados.

Para conocer todos los detalles de estas históricas elecciones siga el minuto a minuto con actualizaciones constantes sobre el ambiente en los centros de votación, declaraciones oficiales, incidencias, reportes ciudadanos y todo lo que marque el pulso de este evento democrático.