  1. Inicio
  2. · Deportes

Génesis PN vs Juticalpa EN VIVO: hora, canal, donde ver la Liga Nacional

El Génesis recibe a Juticalpa por la fecha 21 de la Liga Nacional en el Estadio Suazo Córdova de La Paz

  • 03 de diciembre de 2025 a las 14:05
Génesis PN vs Juticalpa EN VIVO: hora, canal, donde ver la Liga Nacional

Duelo para abrir la jornada del miércoles en la penúltima jornada del torneo nacional

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 21 de la Liga Nacional continúa este miércoles con el duelo entre Génesis Policía Nacional y Juticalpa FC.

Con Génesis en la novena posición y Juticalpa como octavo lugar (20 puntos), este duelo es crucial. Una victoria dejaría a los visitantes con esperanzas de clasificar al Triangular, pero todavía necesitaría otros resultados a favor.

El equipo policial está sin posibilidades de clasificar a la siguiente fase, pero será determinante sumar puntos considerando la tabla general al final de la temporada 2025-2026.

Minuto a minuto

Alineaciones

Datos del partido

Lugar: Estadio Suazo Córdova

Hora: 3:00 pm

Transmite: Deportes TVC

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Alberto Cerrato

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias