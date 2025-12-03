Génesis PN vs Juticalpa EN VIVO: hora, canal, donde ver la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 21 de la Liga Nacional continúa este miércoles con el duelo entre Génesis Policía Nacional y Juticalpa FC.

Con Génesis en la novena posición y Juticalpa como octavo lugar (20 puntos), este duelo es crucial. Una victoria dejaría a los visitantes con esperanzas de clasificar al Triangular, pero todavía necesitaría otros resultados a favor.

El equipo policial está sin posibilidades de clasificar a la siguiente fase, pero será determinante sumar puntos considerando la tabla general al final de la temporada 2025-2026.