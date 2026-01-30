Juristas califican de ilegal decreto publicado por Redondo sin votos ni tratado vigente

Tegucigalpa, Honduras.- En sus últimos días como presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo ordenó la publicación de un decreto que otorga facultades como querellante autónomo a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pese a que la iniciativa no obtuvo en su momento los votos necesarios para ser aprobada en el pleno legislativo, al tratarse de una reforma constitucional. La normativa, correspondiente al decreto 48-2025, que otorga personalidad jurídica como querellante autónomo al organismo anticorrupción, fue remitida para su publicación al diario oficial La Gaceta el 22 de enero, pocos días antes de que Redondo dejara la presidencia del Poder Legislativo. Con su aparición en el medio oficial, el texto quedó consignado como ley vigente. El decreto consta de ocho artículos y señala que la CICIH fue creada para combatir redes de corrupción público-privadas de alto impacto y el saqueo de los bienes del Estado. Además, reconoce a la comisión carácter de querellante autónomo con atribuciones propias de acusador privado.

El documento establece que la comisión será creada mediante un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que funcionará por un período de cinco años. No obstante, Honduras no ha suscrito hasta ahora un convenio formal con ese organismo internacional, ya que el proceso únicamente avanzó hasta un memorándum de entendimiento sin efectos vinculantes. La ley enviada a publicación por Redondo faculta al querellante autónomo a presentar requerimientos fiscales conforme a la Ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, y asigna al fiscal general la responsabilidad de acreditar la personería jurídica de cada integrante de la eventual comisión.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ilegalidad

Juristas y representantes de la sociedad civil consideran que el texto contiene imprecisiones al presentar como exigencia de la ONU una estructura que aún no ha sido acordada mediante tratado internacional. En la misma línea, diputados y exdiputados cuestionan la validez del decreto al señalar que no obtuvo la votación calificada requerida en el Congreso para su aprobación, pese a lo cual fue publicada. "Es de público conocimiento que no existe un convenio formal con la Organización de Naciones Unidas; únicamente hubo memorandos de entendimiento que incluso ya vencieron, porque nunca el gobierno reveló las verdaderas de los acuerdos con la ONU para que pudiera enviar a la CICIH”, explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.

El jurista señaló que, aun en el escenario de que se lograra un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la normativa hondureña impediría que un organismo externo ejerza acción penal directa sin cambios constitucionales anteriores. Barrientos también cuestionó el procedimiento mediante el cual el decreto fue llevado al diario oficial La Gaceta, al considerar que su publicación carece de validez legal y compromete responsabilidades individuales.

"La publicación en el Diario Oficial La Gaceta constituye un acto irregular y responsabilizó de ello tanto a Redondo como al director de la Gaceta ya la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna. Esto trastoca la soberanía popular y las normas legales. La publicación es nula y quienes la hicieron se convierten en cómplices de una aberración jurídica", advirtió. Por su parte, el abogado y analista Kenneth Madrid demostró que el decreto no cuenta con ningún tipo de utilidad, sin embargo, indicaba que lesiona los derechos constitucionales y atenta contra la técnica legislativa. "Me parece que ese decreto no es de ninguna utilidad, lesiona el derecho constitucional y practicamente es algo realizado con muy mala técnica legislativa invocando figuras que no existen en el país y bajo ese contexto es conveniente que este Congreso lo derogue", aseguró.

En sus redes sociales oficiales, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) rechazó la reciente publicación del decreto legislativo aprobado en junio de 2025, en medio de un amplio cuestionamiento tanto de procedimiento como de contenido.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifiesta su rechazo ante la reciente publicación en el Diario Oficial «La Gaceta» de un decreto legislativo aprobado en junio de 2025, en medio de un amplio cuestionamiento tanto de procedimiento como de contenido.



Este hecho constituye... pic.twitter.com/D9dgggomQE — CNA Honduras (@cnahonduras) January 30, 2026