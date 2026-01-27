Luis Redondo deja redes del Congreso intervenidas tras abandonar el cargo

Tegucigalpa, Honduras.- A una semana de haber dejado la presidencia del Congreso Nacional, la administración encabezada por el exdiputado Luis Redondo quedó en el centro de una nueva controversia tras confirmarse la alteración y eliminación de contenido en las cuentas oficiales de redes sociales del Poder Legislativo. En las últimas horas, las cuentas institucionales fueron intervenidas, borrando publicaciones relacionadas con la toma de posesión de autoridades legislativas y del Ejecutivo, además de las sesiones legislativas, en un hecho que se produjo después de que Redondo dejara formalmente el cargo. Las redes las cuales ahora aparecen únicamente con las publicaciones de la gestión de Luis Redondo, fueron modificadas colocando los logos y lineamientos gráfica usada por el exdiputado.

El movimiento ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los activos digitales del Congreso y la responsabilidad de exfuncionarios que ya no ostentaban funciones administrativas. Según versiones internas, los accesos a las cuentas oficiales habrían sido dejados en un sobre en la oficina de la Presidencia del Congreso como parte del proceso de transición. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A pesar de dejar los correos y contraseñas, las redes sociales del Legislativo quedaron ancladas “al iPad de Luis”, al intentar cambiar los accesos. Durante el proceso de transición del expresidente Mauricio Oliva al diputado Luis Redondo, los accesos de las cuentas fueron entregados en su totalidad a las ahora exautoridades. Las redes funcionaban desde la primera administración del exdiputado, Mauricio Oliva, desde 2017.