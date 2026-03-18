¿Quién es Murray Farmer, el empresario estadounidense detenido en Honduras?

El empresario estadounidense Murray Paul Farmer fue detenido en Honduras acusado del delito de fraude en perjuicio del Estado, en un caso que se remonta a finales de la década de 1990. Aquí te explicamos quién es y de qué se le acusa.
Farmer es propietario de la empresa DRC Inc., compañía que en 1998 obtuvo un contrato por 19 millones de dólares financiado por USAID, tras el paso del huracán Mitch, para ejecutar proyectos de reconstrucción a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
Sin embargo, en 2002, la empresa incumplió el contrato al subcontratar sin autorización a la firma hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), lo que provocó la suspensión de los pagos por parte de USAID.
Años después, en 2007, durante el gobierno de Manuel Zelaya, la empresa de Farmer demandó al Estado hondureño alegando daños por la cancelación del contrato, iniciando un proceso arbitral en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa.
Tras el golpe de Estado en Honduras, registrado en 2009, el proceso fue trasladado al Colegio de Abogados de Honduras (CAH), donde se emitió un laudo arbitral que condenó al Estado a pagar millones de lempiras.
Posteriormente, la decisión fue señalada como irregular, ya que se determinó que el pago no estaba lo suficientemente sustentado.
De hecho, un tribunal federal en Washington D.C. desestimó la demanda de la empresa de Farmer, concluyendo que el Estado de Honduras no tenía obligación de pago y que el FHIS actuaba como un ente independiente, lo que en ese momento parecía cerrar el caso.
No obstante, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, el proceso fue reactivado en Honduras. En febrero de 2023, un tribunal ordenó el embargo de cuentas estatales por más de 2,600 millones de lempiras a favor de DRC Inc.
El caso volvió a tomar fuerza el pasado martes -18 de marzo de 2026- luego de que las autoridades anunciaran su captura. Farmer aseguró que es inocente y afirmó que el gobierno hondureño le adeuda dinero por al menos 21 proyectos de agua y alcantarillado ejecutados en el país.
Las autoridades hondureñas, por su parte, sostienen que el empresario fue favorecido mediante acciones dolosas dentro de un proceso irregular que derivó en millonarias reclamaciones contra el Estado, por lo que el caso continúa bajo investigación judicial.