Xiomara Castro es juramentada como diputada al Parlamento Centroamericano

La sesión del Parlacen este día incluyó en su punto 16 la juramentación de Castro Sarmiento al órgano de integración centroamericano.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dejar el poder, Xiomara Castro fue juramentada este 27 de enero como nueva diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

“Juramentación e imposición de pines a las honorables diputadas y diputados electos por el Estado de Honduras, período 27 de enero 2026 al 27 de enero 2030; y de la expresidenta de la República de Honduras, quien concluyó su mandato, según lo dispone el artículo dos del Tratato Constitutivo del Parlamento Centroamericano”, cita el punto en agenda.

Junto a Castro Sarmiento también fue juramentado el expresidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, y el exministro en el gobierno de Juan Orlando Hernández, Ricardo Cardona.

El Parlacen está conformado por 20 diputados titulares por cada Estado parte, electos mediante sufragio universal, directo y secreto, con mandatos que coinciden con el periodo presidencial del país que representan.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros se integran al Parlamento al concluir su mandato, como sucedió con Xiomara Castro este 27 de enero.