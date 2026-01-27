Nasry Juan Asfura es juramentado como presidente de Honduras para el período 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Juan Asfura fue juramentado como nuevo presidente de Honduras este 27 de enero de 2026, en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional. Con una sonrisa y entre aplausos, Asfura fue juramentado ante los diputados del Congreso Nacional, en un acto solemne que dio inicio a su mandato. “Ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah, presidente constitucional para el período 2026-2030, le invito a presentar su promesa de ley”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

"Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución y las leyes, como lo dictan los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos", dijo Asfura. Luego se persignó y Tomás Zambrano le indicó que quedaba en posesión de su cargo como presidente constitucional de la República. Lissette del Cid, esposa de Nasry Asfura y ahora primera dama, fue quien le impuso la banda presidencial tras ser juramentado como nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030.

Monique, Stephanie y Alexandra Asfura sostuvieron la Constitución de la República y la Biblia durante el acto de juramentación. El nuevo presidente de Honduras arribó al Congreso Nacional minutos antes de que el reloj marcara las 9:00 de la mañana, hora en la que estaba programado puntualmente el inicio del evento.

Previo a la juramentación, se realizó una oración a cargo de Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien le entregó una Biblia al mandatario y expresó: “Esta es la guía que usted va a tener para gobernar esta nación. Sé que Dios le ha dado mucha sabiduría; reciba la palabra de Dios en sus manos”.

A la envocación al Creador del Universo se sumó el padre Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica Menor Nuestra Señora Reina de la Paz. Asfura no invitó a presidentes y jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de "austeridad", y prefirió asumir su mandato en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña. Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.

Discurso de Nasry Asfura