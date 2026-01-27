Nasry Juan Asfura es juramentado como presidente de Honduras para el período 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Juan Asfura fue juramentado como nuevo presidente de Honduras este 27 de enero de 2026, en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional.
Con una sonrisa y entre aplausos, Asfura fue juramentado ante los diputados del Congreso Nacional, en un acto solemne que dio inicio a su mandato.
“Ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah, presidente constitucional para el período 2026-2030, le invito a presentar su promesa de ley”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
“Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución y las leyes, como lo dictan los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos”, dijo Asfura. Luego se persignó y Tomás Zambrano le indicó que quedaba en posesión de su cargo como presidente constitucional de la República.
Lissette del Cid, esposa de Nasry Asfura y ahora primera dama, fue quien le impuso la banda presidencial tras ser juramentado como nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030.
Monique, Stephanie y Alexandra Asfura sostuvieron la Constitución de la República y la Biblia durante el acto de juramentación.
El nuevo presidente de Honduras arribó al Congreso Nacional minutos antes de que el reloj marcara las 9:00 de la mañana, hora en la que estaba programado puntualmente el inicio del evento.
Previo a la juramentación, se realizó una oración a cargo de Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien le entregó una Biblia al mandatario y expresó: “Esta es la guía que usted va a tener para gobernar esta nación. Sé que Dios le ha dado mucha sabiduría; reciba la palabra de Dios en sus manos”.
A la envocación al Creador del Universo se sumó el padre Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica Menor Nuestra Señora Reina de la Paz.
Asfura no invitó a presidentes y jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de "austeridad", y prefirió asumir su mandato en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña.
Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.
Discurso de Nasry Asfura
"Hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de mucha gente, pero ante todo, por la gracia de Dios, que nos tiene aquí a todos.
Esto no ha sido un camino en soledad: en cada tropiezo hubo manos dispuestas a levantarnos; en cada momento difícil, palabras de aliento; y cuando el trayecto parecía más oscuro, la luz de muchas personas nos mostró el rumbo.
Cada aporte fue valioso: desde la familia y los amigos, los liderazgos de mi partido y la comunidad internacional, hasta miles de hondureños y hondureñas que aportaron a la defensa de la democracia y de la libertad.
Quiero hacer una mención especial a tres personas que pasarán a la historia de Honduras por su firme papel en la defensa de la democracia: al consejero Carlos Enrique Cardona, a la consejera presidenta Ana Paola Hall y a la consejera Cossette López Osorio Aguilar. Asimismo, expreso mi saludo y reconocimiento al jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, y a la Junta de Comandantes.
Al pueblo hondureño: gracias por la confianza depositada en las urnas. Su mensaje ha sido claro y contundente. Tenemos que ponernos a trabajar; trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perderlo: tenemos que resolver problemas a la gente para servirle".