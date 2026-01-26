Honduras entra en la era de Nasry Asfura

Asfura, conocido popularmente como “Papi a la Orden”, llega a la presidencia a los 67 años con una imagen de gestor pragmático y cercano a la gente.Nieto de inmigrantes palestinos y empresario del sector de la construcción, consolidó su carrera política durante sus dos periodos consecutivos como <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/perfl-quien-es-nasry-tito-asfura-presidente-elecciones-honduras-2025-HP28418942" target="_blank">alcalde del Distrito Central (2014-2018 y 2018-2022)</a>, donde se distinguió por una agresiva agenda de infraestructura vial.Llega al poder en su segundo intento. Su primera participación como candidato presidencial por el Partido Nacional fue en los comicios de noviembre de 2021, cuando, al ser vencido por una alianza entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Salvador de Honduras (PSH) e Innovación y Unidad (Pinu), <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/eleccioneshonduras/tito-asfura-acepta-derrota-elecciones-xiomara-castro-CYEH1504798" target="_blank">aceptó su derrota y caballerosamente felicitó a Xiomara Castro, candidata electa</a>.Tras la contienda electoral del 30 de noviembre de 2025, una de las más cerradas en la historia reciente, <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-que-dice-declaratoria-cne-nasry-asfura-nuevo-presidente-honduras-IP28724804">el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor a Asfura</a>, candidato del Partido Nacional otorgándole un 40.3% de los votos, por delante del liberal Salvador Nasralla, a quien se le adjudico el 39.5% de los sufragios, mientras que la oficialista Rixi Moncada quedó en tercer lugar.Con esta decisión, a partir de este día el Poder Ejecutivo estará encabezado por Asfura junto a sus tres designados presidenciales, María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera.Aunque en su última comparecencia ante los medios de comunicación el nuevo presidente mencionó a Mireya Agüero como su canciller, a Emilio Hernández Hércules como ministro de finanzas, Juan Carlos García como ministro de la presidencia y a Luis Castro como secretario de la presidencia, hasta ayer todavía no daba a conocer toda su estructura ministerial.