Xiomara Castro premia a Enrique Reina y Sarahí Cerna a horas de dejar su cargo

Tegucigalpa, Honduras.-A horas de finalizar su mandato, la presidenta saliente Xiomara Castro oficializó una serie de cuestionables movimientos laborales dentro de la administración pública, una decisión que ha despertado suspicacias por realizarse en el tramo final de su gestión y justo antes del traspaso de poder. Mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 7-2026, publicado en la Gaceta número 37,052, con fecha sábado 24 de enero, quedó oficializado un documento de 78 páginas que deja constancia de cancelaciones, nuevos nombramientos y reubicaciones de altos funcionarios del gobierno saliente, en lo que muchos interpretan como un cierre administrativo cargado de decisiones "estratégicas". El acuerdo establece que los funcionarios designados asumirán sus nuevos cargos a partir de mañana martes 27 de enero cuando acaba su período y se extralimita a su mandato, y el inicio de una nueva administración, lo que ha generado dudas sobre la pertinencia de realizar estos movimientos en la recta final del mandato.

Aunque en La Gaceta se formaliza la salida de varios servidores públicos de sus cargos, también se evidencia la reubicación de otros funcionarios en nuevas dependencias del Estado, una medida que ha sido interpretada como un mecanismo para garantizarles continuidad laboral y mantenerlos dentro de la estructura estatal, recibiendo jugosos salarios. Entre los nombramientos que más resaltan se encuentra el de Enrique Reina, quien fue designado como director del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), un cargo clave dentro del sistema financiero del país. Reina se desempeñó como canciller de la República durante el gobierno de Xiomara Castro y, además, fue candidato a designado presidencial en la fórmula encabezada por Rixi Moncada, lo que ha llevado a sectores críticos a señalar este nombramiento como parte de los movimientos más polémicos de cierre de mandato. Otro de los nombramientos relevantes es el de Sarahí Cerna, quien fue designada como directora del Banco Central de Honduras (BCH), una institución estratégica para la estabilidad económica del país.