Migración revisa estatus de asiáticos en construcción del Hospital del Sur

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que realiza una revisión exhaustiva sobre el estatus migratorio de ciudadanos chinos que ingresaron al país en el marco del proceso de licitación para la construcción del Hospital del Sur, una situación que EL HERALDO Plus había develado tiempo atrás.
A través de un comunicado, la institución explicó que, según los registros del Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras, estas personas ingresaron al territorio nacional utilizando pasaporte oficial o facilidades migratorias, y no mediante visa consular.
No obstante, tras una verificación posterior en el sistema migratorio, las autoridades identificaron que el documento de viaje registrado correspondía a pasaporte oficial.
Sin embargo, al revisar los documentos de respaldo se constató que los ciudadanos habrían ingresado utilizando pasaporte ordinario, realizando el pago correspondiente por derecho de visa para su ingreso al país.
El INM también señaló que las facilidades migratorias otorgadas en este caso fueron emitidas durante la administración anterior bajo el amparo del Acuerdo Ejecutivo No. 77-2023, publicado en el diario oficial La Gaceta el 3 de julio de 2023.
Dicho acuerdo establece que el plazo máximo autorizado para estas facilidades es de 90 días, prorrogables por 30 días adicionales. Sin embargo, la institución indicó que, en este caso, los permisos habrían sido otorgados por un periodo superior a ocho meses.
Ante esta situación, el INM informó que mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Salud para realizar una revisión detallada de los permisos especiales de permanencia concedidos a estos ciudadanos extranjeros.
La institución reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normativa migratoria vigente y aseguró que se realizarán las verificaciones correspondientes para garantizar la legalidad y la transparencia en este caso.
Chinos trabajan como albañiles, carpinteros y chef
Una investigación de EL HERALDO Plus, a través de visitas de campo, entrevistas y solicitudes de información, develó en 2025 cómo el gobierno de Honduras acordó levantar el nuevo centro asistencial de Choluteca con mano de obra china, pese a que el país tenía personal capacitado para esa labor.
Este rotativo visitó el año pasado el plantel donde construyen el nuevo centro hospitalario, cuyo desarrollo está a cargo de la empresa China SFECO Group, y constató la alta presencia de obreros asiáticos en detrimento de jornaleros nacionales.
Quintín Soriano, exalcalde de la ciudad de Choluteca, también denunció en diálogo con este equipo que “el 80% de los que trabajan (en la construcción del hospital) son chinos”, pese al problema de desempleo que atraviesan en el municipio.
Las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) afirmaron que los ciudadanos de China continental que trabajan en la construcción del nuevo Hospital del Sur lo hacen en áreas estratégicas, técnicas o gerenciales que no podían ser suplidas por hondureños, pero los reportes de la Secretaría de Salud a los que tuvo acceso este medio dicen lo contrario.
EL HERALDO Plus conoció, a través de la solicitud de información SOL-SDS-5352-2025, que al menos 117 chinos trabajaban en la obra a cargo de la empresa China SFECO Group; sin embargo, más del 95% laboraba en áreas en las que Honduras tiene mano de obra calificada.
La mitad de los casos, según las cifras, eran carpinteros, trabajadores de barras y albañiles. El resto tenían otros oficios, pero en el listado también aparecen casos de cocineros y chef.