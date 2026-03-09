Migración revisa estatus de asiáticos en construcción del Hospital del Sur

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que realiza una revisión exhaustiva sobre el estatus migratorio de ciudadanos chinos que ingresaron al país en el marco del proceso de licitación para la construcción del Hospital del Sur, una situación que EL HERALDO Plus había develado tiempo atrás. A través de un comunicado, la institución explicó que, según los registros del Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras, estas personas ingresaron al territorio nacional utilizando pasaporte oficial o facilidades migratorias, y no mediante visa consular. No obstante, tras una verificación posterior en el sistema migratorio, las autoridades identificaron que el documento de viaje registrado correspondía a pasaporte oficial.

Sin embargo, al revisar los documentos de respaldo se constató que los ciudadanos habrían ingresado utilizando pasaporte ordinario, realizando el pago correspondiente por derecho de visa para su ingreso al país. El INM también señaló que las facilidades migratorias otorgadas en este caso fueron emitidas durante la administración anterior bajo el amparo del Acuerdo Ejecutivo No. 77-2023, publicado en el diario oficial La Gaceta el 3 de julio de 2023. Dicho acuerdo establece que el plazo máximo autorizado para estas facilidades es de 90 días, prorrogables por 30 días adicionales. Sin embargo, la institución indicó que, en este caso, los permisos habrían sido otorgados por un periodo superior a ocho meses.

Ante esta situación, el INM informó que mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Salud para realizar una revisión detallada de los permisos especiales de permanencia concedidos a estos ciudadanos extranjeros. La institución reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normativa migratoria vigente y aseguró que se realizarán las verificaciones correspondientes para garantizar la legalidad y la transparencia en este caso.

Chinos trabajan como albañiles, carpinteros y chef