Aplicarán más de 1,400 multas a candidatos que no presentaron informes de campaña

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón, informó que la institución iniciará la aplicación de sanciones a los candidatos que no entregaron sus informes de rendición de cuentas en tiempo y forma tras las elecciones primarias y generales.

Ardón detalló que, mediante unidades móviles instaladas en distintos sectores del país, la entidad logró recopilar cerca de 2,000 informes correspondientes al proceso de elecciones primarias.

En el caso de las elecciones generales, indicó que se recibieron entre 1,300 y 1,400 informes por parte de los sujetos obligados que participaron en el proceso electoral.