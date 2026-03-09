Aplicarán más de 1,400 multas a candidatos que no presentaron informes de campaña

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón, informó que la institución iniciará la aplicación de sanciones a los candidatos que no entregaron sus informes de rendición de cuentas en tiempo y forma tras las elecciones primarias y generales.
Ardón detalló que, mediante unidades móviles instaladas en distintos sectores del país, la entidad logró recopilar cerca de 2,000 informes correspondientes al proceso de elecciones primarias.
En el caso de las elecciones generales, indicó que se recibieron entre 1,300 y 1,400 informes por parte de los sujetos obligados que participaron en el proceso electoral.
La funcionaria explicó que ahora se desarrollará la etapa de revisión documental, subsanaciones y eventual imposición de multas a quienes incumplieron con la normativa establecida.
Asimismo, señaló que el ciclo de las elecciones primarias se cerró con la entrega de 1,475 expedientes sancionatorios a la Procuraduría General de la República (PGR), en los que se detectaron incumplimientos en la presentación de informes.
Ardón añadió que, debido a que en las elecciones generales participaron menos sujetos obligados, se espera que también sea menor la cantidad de procesos sancionatorios.
En cuanto a las sanciones económicas, explicó que los candidatos a diputados podrían enfrentar multas equivalentes a 10 salarios mínimos, mientras que para los aspirantes a alcaldías las sanciones ascienden a cinco salarios mínimos.
La titular de la UFTF aclaró que los candidatos presidenciales no serán sancionados, ya que los cinco aspirantes que participaron en las elecciones generales cumplieron con la presentación de sus informes dentro del plazo establecido.