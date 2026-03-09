Así es Ivanna Ortiz, la activista cristiana que disparó contra la mansión de Rihanna

La mujer que apretó el gatillo desde un Tesla blanco, frente a la mansión de Rihanna en Beverly Crest, no era una desconocida en las redes sociales. Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y residente de Orlando, Florida, llevaba días publicando mensajes hostiles dirigidos a la cantante antes de conducir hasta California para abrir fuego contra su hogar.
La policía de Los Ángeles arrestó a Ortiz el domingo e informó que fue fichada pasadas las 2:00 de la madrugada del lunes por cargos de intento de asesinato. La fianza fue fijada en 10,225,000 dólares.
Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, la mujer condujo hasta la propiedad y disparó entre siete y nueve proyectiles con un rifle estilo AR-15. Al menos cuatro de ellos impactaron en la vivienda.
Rihanna se encontraba en casa en el momento del ataque, al igual que su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus hijos, de los cuales ninguno resultó herido.
El incidente ocurrió aproximadamente a la 1:15 de la tarde, en plena luz del día, en una zona residencial de alto perfil donde también tienen propiedades figuras como Mariah Carey, Madonna y Paul McCartney.
El perfil que Ortiz construyó en redes sociales durante años presenta un contraste difícil de ignorar. En su canal de YouTube promovía un proyecto titulado Praying Woman's Journal, una iniciativa dedicada a lecturas bíblicas y mensajes de oración.
En sus publicaciones también aparecían fotografías posando con trofeos de concursos de belleza, y en publicaciones anteriores afirmó haber obtenido el título de Miss Teen Illinois Latina Princess en 2006.
Pero en los días previos al tiroteo, ese mismo espacio digital mostró otra cara. El pasado 23 de febrero, Ortiz publicó en Facebook un mensaje dirigido directamente a la famosa con un tono agresivo, en el que la acusaba de hablarle a sus espaldas.
En otras publicaciones la llamó "una perra que esconde su rostro" y aseguró sentirse "arruinada" por ella. También subió un video dirigiéndose a la rapera Cardi B, hablándole a su reflejo en el espejo el 27 de febrero, día en que Cardi B se encontraba en San Francisco para su gira Little Miss Drama Tour.
Ortiz es patóloga del habla certificada, originaria de Illinois según sus propias redes sociales. Sus antecedentes en Florida incluyen un caso de quiebra en 2014, una detención por conducción temeraria en 2021 y un arresto por violencia doméstica en 2023.
Ese último caso surgió durante una entrega de sus hijos por parte de su exesposo, Jed Sangalang. Según documentos judiciales, Ortiz le había enviado mensajes amenazantes antes del encuentro, y un video del incidente mostró a Ortiz como la agresora principal.
La Fiscalía del Distrito de Los Ángeles tenía previsto formalizar los cargos el 10 de marzo. Según fuentes cercanas a Rihanna citadas por el New York Post, la cantante y A$AP Rocky tenían información limitada sobre los detalles del caso en las horas inmediatas al suceso.