Así es Ivanna Ortiz, la activista cristiana que disparó contra la mansión de Rihanna

La mujer que apretó el gatillo desde un Tesla blanco, frente a la mansión de Rihanna en Beverly Crest, no era una desconocida en las redes sociales. Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y residente de Orlando, Florida, llevaba días publicando mensajes hostiles dirigidos a la cantante antes de conducir hasta California para abrir fuego contra su hogar.