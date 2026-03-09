La Velada del Año VI: anuncian los combates entre streamers de España y Latam

Desde el esperado combate entre YoSoyPlex y Fernanfloo hasta el cruce femenino entre Sammy Rivers y Roro Bueno, la cartelera promete espectáculo, rivalidad y millones de espectadores en streaming. En esta galería te contamos quiénes son los protagonistas de cada pelea.
1. Edu Aguirre vs. Gastón Edul. El periodista español de El Chiringuito de Jugones se mide ante el reportero argentino que se volvió viral cubriendo a la Albiceleste. Un duelo que mezcla boxeo con rivalidad futbolera.
2. Fabiana Sevillano vs. La Parce. La streamer española sube al ring frente a la influencer colombiana conocida por su contenido de humor y retos en redes.
3. Clersss vs. Natalia MX. España y México se cruzan en el cuadrilátero con dos creadoras digitales que han construido su comunidad entre streams, humor y lifestyle.
4. Lit Killah vs. Kidd Keo. La música urbana llega al ring: el rapero argentino se enfrenta al pionero del trap español en uno de los combates más llamativos del evento.
5. Alondrissa vs. Angie Velasco. Dos creadoras extranjeras (Puerto Rico y Argentina) con fuerte presencia en redes se enfrentan en un combate que promete intensidad y apoyo masivo de sus comunidades.
6. Viruzz vs. Gero Arias. El experimentado boxeador de La Velada vuelve al ring para enfrentar al influencer fitness argentino conocido por sus retos físicos extremos.
7. Samy Rivers vs. RoRo. La popular streamer mexicana se medirá ante la creadora española que ha conquistado TikTok con sus videos virales.
8. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer. Dos influencers españolas con millones de seguidores cambian las redes sociales por el cuadrilátero.
9. YoSoyPlex vs. Fernanfloo. El youtuber español famoso por sus viajes extremos se enfrenta a una leyenda del internet en español: el salvadoreño Fernanfloo.
10. TheGrefg vs. IlloJuan. Dos de los streamers más influyentes, uno de Venezuela y otro de España, protagonizan uno de los combates estelares de La Velada del Año VI, en un duelo que promete ser uno de los más comentados del evento.
La sexta edición de La Velada del Año VI se celebrará el 26 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España. El evento organizado por Ibai Llanos será transmitido de forma gratuita a través de su canal en Twitch, plataforma donde cada año reúne a millones de espectadores de todo el mundo.