Gaby Spanic revive el escándalo de su envenenamiento y señala a Carmen Salinas

Con la misma convicción con la que habló por primera vez hace más de una década, la actriz venezolana Gaby Spanic volvió a tender el hilo entre el episodio del presunto envenenamiento que denunció en 2010 y el nombre de Carmen Salinas, la recordada actriz y política mexicana fallecida en 2021.
Sus palabras fueron directas y sin rodeos: "Esa señora me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada".
El caso que sacudió los pasillos de la industria televisiva mexicana tuvo su origen durante las grabaciones de la telenovela "Soy tu dueña", producción de Televisa en la que Spanic participaba ese año.
Fue entonces cuando ella, su madre, su hijo pequeño y la niñera comenzaron a manifestar síntomas que ningún médico lograba explicar con claridad en los primeros días: vértigo, vómitos, escalofríos, dolores de cabeza persistentes, debilidad generalizada y malestar abdominal. Los síntomas se prolongaron durante meses.
Las miradas apuntaron hacia Marcia Celeste Fernández Babio, asistente personal de la actriz, una joven argentina de 24 años que convivía a diario en el hogar y que, curiosamente, era la única que no presentaba ningún síntoma.
Los análisis médicos detectaron sulfuro de amonio en la sangre de Spanic y su familia. En el cuarto y el bolso de la asistente, durante la investigación, se encontraron ampollas con esa misma sustancia. Fernández Babio fue detenida y pasó dos años en el penal femenil de Santa Martha Acatitla mientras la justicia deliberaba.
Ahora, más de una década después, la actriz reveló que su equipo legal trabaja para reabrir el caso y que se encontraron con un obstáculo que calificó de grave: "Desapareció mi caso, lo quemaron, lo quemaron en el 2013". El expediente, según ella, fue destruido, lo que complica cualquier intento por retomar las investigaciones ante las autoridades mexicanas. A pesar de ello, sus abogados siguen adelante.
Las marcas que dejó ese periodo, afirma Spanic, no son solo emocionales. "Eso que dijeron en aquella época que era mentira mía lo del envenenamiento, también me afectó mi carrera, nos afectó la salud, tuvimos secuelas", declaró. Ella y su hijo padecen desde entonces problemas gástricos crónicos que, según ha dicho en distintas ocasiones, requieren tratamiento permanente.
En ese mismo contexto, Spanic habló de Carmen Salinas con una mezcla de dolor contenido y respeto hacia su memoria.
"Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria", expresó. No precisó de qué manera la intervención de Salinas la perjudicó, pero dejó claro que su papel en el episodio fue determinante para agravar las consecuencias que vivió.
Lo que la actriz pide, sobre todo, es simple en su enunciado aunque complejo en su ejecución: "Que se haga justicia, que se haga justicia, ustedes no saben lo doloroso que ha sido."
Un expediente quemado, una absolución que nunca sintió como tal y el nombre de una mujer que ya no puede responder. Eso es lo que Spanic carga cada vez que el tema resurge, y todo indica que no tiene intención de callarlo.