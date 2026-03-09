Gaby Spanic revive el escándalo de su envenenamiento y señala a Carmen Salinas

"Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria", expresó. No precisó de qué manera la intervención de Salinas la perjudicó, pero dejó claro que su papel en el episodio fue determinante para agravar las consecuencias que vivió.