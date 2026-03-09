  1. Inicio
Party de Verano en Honduras: todos los artistas que se presentarán en vivo

En una jornada extendida de ritmos urbanos y mezclas diversas, artistas de Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá y Honduras harán sentir la intensidad del verano

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 13:58
El festival musical más intenso del verano reunirá a más de diez artistas en cerca de doce horas de música urbana y ritmos tropicales este 21 de marzo en el Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa a partir de las 2:00 PM. Aquí la lista de presentaciones.

 Fotos: Instagram.
El colombiano Ryan Castro traerá sus éxitos en tendencia como "Dónde", "Chévere", "La villa" y demás al que será su debut en Honduras.

 Foto: Instagram.
Los veteranos Jowell & Randy llegarán con la "vieja escuela" del reguetón y una trayectoria que suma más de 20 años en la industria.

 Foto: Instagram.
El colombiano Kapó traerá su "Ohnana" a escenario catracho y es uno de los favoritos en lista.

 Foto: Instagram.
"Bellaquita", "Hola" y "Pa' mí" sonarán cuando Dalex entre en escena.

 Foto: Instagram.
El puertorriqueño Nío García hará sonar "La jeepeta" junto a otros de sus populares sencillos.

 Foto: Instagram.
"Lollipop", "4k", "Otro trago" y demás temas del repertorio de Darell se suman al Party de Verano este 2026.

 Foto: Instagram.
La panamera Demphra Factoría cierra el cartel de invitados internacionales del evento.

 Foto: Instagram.
La representación catracha cuenta con Fresh Bodden en sus filas.

 Foto: Instagram.
También se incluyen Los Bohemios, Nono y Mr. Yambo, veteranos en la cartilla nacional.

 Foto: Instagram.
Y uno de los talentos más efervescentes de la industria hondureña es Raffy, quien ha dicho sí al concierto que igual incluirá a Juan Freer, Booyah, Flow Nation, Electro Tegus y Club House.

 Foto: Instagram.
Los boletos del Party del Verano están disponibles en: www.eticket.hn. Y en los kioscos físicos puede encontrarlos en Multiplaza Tegucigalpa, Multiplaza San Pedro Sula y Metromall Tegucigalpa. Presenta ConciertosBAC, invita Pepsi y producen CR Entertainment & Conciertos Honduras.

 Foto: Instagram.
