Party de Verano en Honduras: todos los artistas que se presentarán en vivo

El festival musical más intenso del verano reunirá a más de diez artistas en cerca de doce horas de música urbana y ritmos tropicales este 21 de marzo en el Estadio "Chochi" Sosa de Tegucigalpa a partir de las 2:00 PM. Aquí la lista de presentaciones.
El colombiano Ryan Castro traerá sus éxitos en tendencia como "Dónde", "Chévere", "La villa" y demás al que será su debut en Honduras.
Los veteranos Jowell & Randy llegarán con la "vieja escuela" del reguetón y una trayectoria que suma más de 20 años en la industria.
El colombiano Kapó traerá su "Ohnana" a escenario catracho y es uno de los favoritos en lista.
"Bellaquita", "Hola" y "Pa' mí" sonarán cuando Dalex entre en escena.
El puertorriqueño Nío García hará sonar "La jeepeta" junto a otros de sus populares sencillos.
"Lollipop", "4k", "Otro trago" y demás temas del repertorio de Darell se suman al Party de Verano este 2026.
La panamera Demphra Factoría cierra el cartel de invitados internacionales del evento.
La representación catracha cuenta con Fresh Bodden en sus filas.
También se incluyen Los Bohemios, Nono y Mr. Yambo, veteranos en la cartilla nacional.
Y uno de los talentos más efervescentes de la industria hondureña es Raffy, quien ha dicho sí al concierto que igual incluirá a Juan Freer, Booyah, Flow Nation, Electro Tegus y Club House.
Los boletos del Party del Verano están disponibles en: www.eticket.hn. Y en los kioscos físicos puede encontrarlos en Multiplaza Tegucigalpa, Multiplaza San Pedro Sula y Metromall Tegucigalpa. Presenta ConciertosBAC, invita Pepsi y producen CR Entertainment & Conciertos Honduras.