Matute en Honduras: las siete canciones que no pueden faltar este 20 de marzo

El grupo mexicano Matute aterriza en Tegucigalpa este 20 de marzo con su Disco Stereo Tour para ocupar el Nacional de Ingenieros Coliseum, y lo hace respaldado por casi dos décadas de un proyecto que convirtió la nostalgia en espectáculo mayor.
El concepto detrás del Disco Stereo Tour es el de una revolución sonora y visual que transforma el escenario en una atmósfera retro-futurista, donde los recuerdos de varias décadas se reactivan bajo un despliegue de luces y efectos que no tiene precedente en la historia de la banda.
Desde sus primeras presentaciones en antros de la capital mexicana, los integrantes de Matute nunca se limitaron a tocar canciones: recreaban las tardeadas preparatorianas de los ochenta, con disfraces, interacciones con el público y una energía que fue creciendo hasta llevar al grupo a recintos como el Auditorio Nacional.
Matute no tiene una amplia discografía de canciones propias en el sentido convencional. Su catálogo está acuerpado por temas del pop mundial de los setenta, ochenta y noventa, reinterpretado con una precisión y una puesta en escena que pocas bandas de covers en el continente pueden igualar.
Estas son las siete piezas que, según su historial de presentaciones, no deberían faltar en la noche del 20 de marzo.
1. Don't Stop Believin: El clásico de Journey ha sido uno de los temas con los que Matute suele abrir sus conciertos, y funciona como señal de arranque para una noche que apenas comienza.
2. Stayin' Alive: El himno de los Bee Gees ha sido, en varias fechas del tour, uno de los temas más bailados y coreados por los asistentes. Con el tratamiento disco que la banda le da en vivo, la pista de baile imaginaria que activa en el público es inevitable.
3. "Lamento boliviano": El tema de los Enanitos Verdes aparece de manera recurrente dentro del repertorio del Rock Fresa Medley que Matute ejecuta en sus shows.
4. What a Feeling: El hit de la película Flashdance forma parte del Retro Medley que la banda despliega en el ecuador del espectáculo, en un bloque que incluye otros clásicos de la era disco y que suele arrancar las ovaciones más prolongadas de la noche.
5. "Devuélveme a mi chica": El tema de Hombres G es otra de las canciones que el grupo mexicano interpreta con regularidad dentro de sus medleys de rock en español, y en Honduras tiene un público que la conoce de memoria y que no necesita aviso para ponerse de pie.
6. Dancing Queen: El clásico de ABBA aparece dentro del bloque retro del setlist y es, probablemente, el momento en que más generaciones coinciden en la misma emoción. Niños que vinieron con sus padres, adultos que la escucharon en los ochenta, jóvenes que la descubrieron en las plataformas: todos saben cómo empieza.
7. "Hasta que te conocí": Las canciones del Divo de Juárez tienen un lugar fijo en el repertorio de Matute, y el público las canta a todo pulmón. "Hasta que te conocí" cierra esa deuda emocional que el pop latinoamericano tiene con Juan Gabriel.
Recuérdelo, la cita es este próximo 20 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum.
Los precios de entrada son los siguientes: la Zona BMP tiene un costo de L 3,800; la Butaca está disponible por L 2,000; y la entrada General cuesta L 1,400.