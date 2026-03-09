¿Cuáles son las películas favoritas para llevarse el Oscar 2026?

Son 10 las películas que están próximas a conocer cuál se consagra como la mejor. Este es el listado.
One Battle After AnotherDirector: Paul Thomas AndersonProtagonistas: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del ToroEste thriller político de tono satírico sigue a un grupo de activistas y personajes del mundo contracultural que se ven envueltos en una compleja red de conspiraciones políticas. La película combina humor negro, crítica social y acción. Cuenta con 13 nominaciones al Óscar, lo que la convierte en la segunda película más nominada del año. Durante la temporada de premios ha tenido gran protagonismo en ceremonias de la crítica y es considerada una de las principales rivales de Sinners.
FrankensteinDirector: Guillermo del ToroProtagonistas: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia GothEl reconocido cineasta mexicano ofrece una nueva adaptación del clásico de Mary Shelley, con un enfoque más oscuro y emocional sobre la creación del monstruo y la obsesión científica. La película apuesta por una estética gótica y efectos visuales elaborados. Ha recibido 9 nominaciones al Óscar, destacando en categorías técnicas y de dirección, consolidando a Del Toro como uno de los directores más reconocidos del cine fantástico contemporáneo.
BugoniaDirector: Yorgos LanthimosProtagonistas: Emma Stone, Jesse PlemonsEsta comedia negra con tintes de ciencia ficción sigue a dos conspiracionistas que creen haber descubierto una invasión extraterrestre infiltrada en las élites empresariales. Con el estilo excéntrico característico de Lanthimos, la película mezcla absurdo, crítica social y humor oscuro. La cinta logró varias nominaciones al Óscar, incluida la de mejor actriz para Emma Stone, consolidándose como una de las propuestas más peculiares de la temporada.
HamnetDirector: Chloé ZhaoProtagonistas: Jessie Buckley, Paul MescalBasada en la novela de Maggie O’Farrell, la película explora la vida de William Shakespeare a través de la muerte de su hijo Hamnet y el impacto que esta tragedia tuvo en su familia y en su obra. Es un drama íntimo sobre duelo, arte y memoria. La producción obtuvo 8 nominaciones al Óscar, y Jessie Buckley es considerada una de las favoritas en la categoría de mejor actriz tras su aclamada interpretación.
Marty SupremeDirector: Josh SafdieProtagonistas: Timothée ChalametLa película narra la historia de un joven jugador de tenis de mesa que se convierte en una figura legendaria en el circuito clandestino de apuestas en el Nueva York de la posguerra. El filme combina drama deportivo con un retrato de la ambición y la fama. Tiene 9 nominaciones al Óscar, y la actuación de Chalamet lo coloca entre los principales candidatos a ganar el premio a mejor actor.
Sentimental ValueDirector: Joachim TrierProtagonistas: Renate Reinsve, Stellan SkarsgårdEste drama europeo aborda las complejas relaciones familiares y el peso de la memoria a través de una actriz que debe confrontar el pasado cuando su padre, un reconocido director de cine, intenta regresar a su vida. La película consiguió alrededor de 9 nominaciones al Óscar, destacándose en las categorías de actuación y dirección.
The Secret AgentDirector: Kleber Mendonça FilhoProtagonistas: Wagner MouraEste thriller político ambientado en América Latina sigue a un agente infiltrado en una red de espionaje internacional mientras intenta evitar una conspiración que amenaza con desestabilizar gobiernos. La película mezcla tensión política y drama personal. Ha logrado nominaciones en varias categorías importantes del Óscar, incluida mejor actor para Wagner Moura.
F1Director: Joseph KosinskiProtagonistas: Brad Pitt, Damson IdrisLa película se adentra en el mundo de la Fórmula 1 y sigue a un piloto veterano que regresa a las pistas para entrenar a una joven promesa del automovilismo. Destaca por sus escenas de carreras filmadas en circuitos reales. La producción recibió varias nominaciones al Óscar, principalmente en categorías técnicas relacionadas con sonido, edición y efectos visuales.
Train DreamsDirector: Clint BentleyProtagonistas: Joel Edgerton, Felicity JonesBasada en la novela de Denis Johnson, la película retrata la vida de un trabajador del ferrocarril en el oeste de Estados Unidos a inicios del siglo XX. A través de su historia personal, se muestra la transformación del país durante la expansión industrial. El filme también obtuvo nominaciones al Óscar en la categoría de mejor película, consolidándose como uno de los dramas históricos más destacados del año.
SinnersDirector: Ryan CooglerProtagonistas: Michael B. Jordan, Delroy Lindo, Wunmi MosakuAmbientada en el Mississippi de los años 30, la película sigue a dos hermanos que intentan abrir un club de blues mientras enfrentan el racismo de la época y una amenaza sobrenatural vinculada con vampiros. El filme mezcla drama histórico, terror y música, lo que lo ha convertido en una de las propuestas más originales del año. Es la gran favorita de la temporada, con 16 nominaciones al Óscar, la mayor cantidad en la historia de los premios de la Academia. Además, ha ganado varios galardones en la temporada, incluyendo premios en los Globos de Oro y múltiples reconocimientos de la crítica, además de liderar premios como los Online Film Critics Society Awards, donde obtuvo varias victorias.