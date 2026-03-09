¿Cuáles son las películas favoritas para llevarse el Oscar 2026?

Sinners

Director: Ryan Coogler

Protagonistas: Michael B. Jordan, Delroy Lindo, Wunmi Mosaku

Ambientada en el Mississippi de los años 30, la película sigue a dos hermanos que intentan abrir un club de blues mientras enfrentan el racismo de la época y una amenaza sobrenatural vinculada con vampiros. El filme mezcla drama histórico, terror y música, lo que lo ha convertido en una de las propuestas más originales del año. Es la gran favorita de la temporada, con 16 nominaciones al Óscar, la mayor cantidad en la historia de los premios de la Academia. Además, ha ganado varios galardones en la temporada, incluyendo premios en los Globos de Oro y múltiples reconocimientos de la crítica, además de liderar premios como los Online Film Critics Society Awards, donde obtuvo varias victorias.