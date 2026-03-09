Calvin Klein ficha a Dakota Johnson para su campaña más provocadora de los últimos años

Dakota Johnson es la nueva imagen de Calvin Klein para la temporada de primavera 2026.
La actriz, de 36 años, aparece en una serie de fotografías y un vídeo dirigidos por el fotógrafo Gordon von Steiner, rodados en una residencia de estilo de mediados de siglo en la que transcurre un día cotidiano en casa.
Las imágenes muestran a Johnson en distintos escenarios del espacio, desde un sofá hasta una mesa de billar, pasando por una piscina exterior.
En varias de las tomas luce únicamente los vaqueros Archive High Rise Slim Jeans de la firma, inspirados en la silueta de los años noventa, combinados con piezas de ropa interior de la marca.
En una de las escenas más comentadas, aparece sobre un piano de cola vistiendo solo los pantalones.
El vídeo de la campaña incluye una narración de la propia Johnson sobre un guion cinematográfico, mientras recorre distintas estancias de la casa.
En una secuencia, toma dos granadas del frigorífico para cubrirse el pecho antes de cerrar la puerta con un golpe de cadera, cerrando la pieza con el nuevo lema de la marca: "Do you have your Calvins on?"
La campaña también incorpora una escena junto a la piscina, donde la actriz aparece tomando el sol con un libro sobre el regazo.
Johnson, conocida por haber lanzado su propio club de lectura, TeaTime Book Club, en 2024, luce en esa toma el sujetador Icon Cotton Modal Ultralight Balconette Bra de la colección.