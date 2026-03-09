  1. Inicio
Calvin Klein ficha a Dakota Johnson para su campaña más provocadora de los últimos años

La actriz protagoniza una campaña fotográfica y audiovisual dirigida por Gordon von Steiner en la que la firma recupera la estética de los años noventa

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 12:31
Dakota Johnson es la nueva imagen de Calvin Klein para la temporada de primavera 2026.

 Foto: Instagram
La actriz, de 36 años, aparece en una serie de fotografías y un vídeo dirigidos por el fotógrafo Gordon von Steiner, rodados en una residencia de estilo de mediados de siglo en la que transcurre un día cotidiano en casa.

 Foto: Instagram
Las imágenes muestran a Johnson en distintos escenarios del espacio, desde un sofá hasta una mesa de billar, pasando por una piscina exterior.

 Foto: Instagram
En varias de las tomas luce únicamente los vaqueros Archive High Rise Slim Jeans de la firma, inspirados en la silueta de los años noventa, combinados con piezas de ropa interior de la marca.

 Foto: Instagram
En una de las escenas más comentadas, aparece sobre un piano de cola vistiendo solo los pantalones.

 Foto: Instagram
El vídeo de la campaña incluye una narración de la propia Johnson sobre un guion cinematográfico, mientras recorre distintas estancias de la casa.

Foto: Instagram
En una secuencia, toma dos granadas del frigorífico para cubrirse el pecho antes de cerrar la puerta con un golpe de cadera, cerrando la pieza con el nuevo lema de la marca: "Do you have your Calvins on?"

 Foto: Instagram
La campaña también incorpora una escena junto a la piscina, donde la actriz aparece tomando el sol con un libro sobre el regazo.

 Foto: Instagram
Johnson, conocida por haber lanzado su propio club de lectura, TeaTime Book Club, en 2024, luce en esa toma el sujetador Icon Cotton Modal Ultralight Balconette Bra de la colección.

 Foto: Instagram
