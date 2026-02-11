Embargarían bienes a políticos que no paguen las multas impuestas por la UFTF

Tegucigalpa, Honduras.- Con la esperanza de hacer que casi 1,500 precandidatos a cargos de elección popular, paguen las sanciones impuestas por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), hoy fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR), 500 expedientes sancionatorios.
La UFTF, conocida también como Unidad de Política Limpia, entregó a la PGR, 500 expedientes, de un total de 1,475 precandidatos que participaron en las elecciones internas y que no cumplieron con la obligación legal de rendir cuentas sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados en actividades de publicidad de su propaganda electoral.
La remisión de esos expedientes se realizó en cumplimiento a los lineamientos de coordinación interinstitucional entre la PGR y la UFTF, con el propósito de dar continuidad a los procedimientos legales correspondientes, en el marco de las competencias de cada institución para garantizar el debido proceso.
La intención es obligar a los sujetos sancionados mediante las atribuciones que tiene la Procuraduría General de la República, y hacer que enteren los montos económicos por los que fueron sancionados por incumplir con la normativa vigente.
120 millones de lempiras
Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, confirmó que son 1,475 expedientes sancionatorios que corresponden a los niveles electivos de alcaldías y diputaciones; aclaró que entre los castigados no hay precandidatos a la presidencia de la República, de los que participaron para el proceso de elecciones primarias del 2025.
"El monto que la Procuraduría General de la República tendrá que ejecutar con estos 1,475 expedientes sancionatorios, suman una cuantía de 120 millones de lempiras", detalló Ardón.
Las multas por infringir la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización son escalonadas: a nivel de precandidatos a alcaldes, es de cinco salarios mínimos y en el nivel de precandidatos a diputados es de diez salarios mínimos.
"Si de estos 1,475 cumplen con la presentación del informe 1,000 precandidatos, la segunda multa, hipotéticamente, sería aplicada solamente a 475 y por cada uno es una multa nivelada, ya no es escalonada, es de 1.3 millones de lempiras, y ese sería el otro valor que tendría en su defecto la Procuraduría General de la República, que ejecutar", informó Ivonne Ardón.
Esta es la primera vez, desde que la UFTF entró en funcionamiento en 2017, que se ejecutará el cobro de multas a los precandidatos a elección popular que no cumplieron con el informe de ingresos y gastos en sus campañas políticas.
Son cinco procesos electorales los que esta Unidad ha vigilado, sin embargo, nunca en la historia se había aplicado la multa a aquellos sujetos obligados que participaron en los procesos electorales y que no le rindieron cuentas sobre sus financiamientos.
No quedará en "papel mojado"
Por su parte, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, prometió que esta iniciativa no quedará en "papel mojado", como otras acciones estatales emprendidas en gestiones anteriores.
"A nosotros, como Procuraduría, lo que procede es ejecutar estas acciones y presentar las demandas respectivas. Nosotros tenemos un proceso conciliatorio donde se hace una llamada directa a la persona que está sometida la proceso, que queremos agotar el proceso conciliatorio, para que se acerque a la Procuraduría para ver cuál es la determinación de ellos de hacerle frente a esta multa que ya ha sido impuesta", explicó Aspra.
En el caso de no haber una respuesta de parte del sancionado y que hay una negativa a comparecer, la PGR ejercerá las acciones y las demandas correspondientes, con el fin de hacer efectiva la sanción que fue impuesta por la UFTF.
Con relación a los precandidatos castigados y que no cumplan con los pagos, Dagoberto Aspra, anunció que el procedimiento que harán para que se paguen esos 120 millones de lempiras, se ejercerá la acción en los juzgados correspondientes, y esas acciones conllevan el embargo de bienes que puedan frente a esas obligaciones, al ser vencidos en una sentencia legal.
"Debemos entender que hay personas que no tendrán recursos para hacerlo, pero nosotros como Procuraduría vamos a ejercer las acciones y se van a embargar bienes que sean suficientes para cubrir estas demandas", advirtió el procurador general de la República.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) hará tres entregas de expedientes a la PGR. Hoy cumplió con un lote de 500 expedientes sancionatorios, la próxima semana otros 500 y el último legajo de 475 expedientes correspondientes a elecciones primarias 2025, del que todavía no se definió fecha.