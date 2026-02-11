Embargarían bienes a políticos que no paguen las multas impuestas por la UFTF

Tegucigalpa, Honduras.- Con la esperanza de hacer que casi 1,500 precandidatos a cargos de elección popular, paguen las sanciones impuestas por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), hoy fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR), 500 expedientes sancionatorios. La UFTF, conocida también como Unidad de Política Limpia, entregó a la PGR, 500 expedientes, de un total de 1,475 precandidatos que participaron en las elecciones internas y que no cumplieron con la obligación legal de rendir cuentas sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados en actividades de publicidad de su propaganda electoral. La remisión de esos expedientes se realizó en cumplimiento a los lineamientos de coordinación interinstitucional entre la PGR y la UFTF, con el propósito de dar continuidad a los procedimientos legales correspondientes, en el marco de las competencias de cada institución para garantizar el debido proceso.

La intención es obligar a los sujetos sancionados mediante las atribuciones que tiene la Procuraduría General de la República, y hacer que enteren los montos económicos por los que fueron sancionados por incumplir con la normativa vigente.

120 millones de lempiras

Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, confirmó que son 1,475 expedientes sancionatorios que corresponden a los niveles electivos de alcaldías y diputaciones; aclaró que entre los castigados no hay precandidatos a la presidencia de la República, de los que participaron para el proceso de elecciones primarias del 2025. "El monto que la Procuraduría General de la República tendrá que ejecutar con estos 1,475 expedientes sancionatorios, suman una cuantía de 120 millones de lempiras", detalló Ardón. Las multas por infringir la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización son escalonadas: a nivel de precandidatos a alcaldes, es de cinco salarios mínimos y en el nivel de precandidatos a diputados es de diez salarios mínimos.

"Si de estos 1,475 cumplen con la presentación del informe 1,000 precandidatos, la segunda multa, hipotéticamente, sería aplicada solamente a 475 y por cada uno es una multa nivelada, ya no es escalonada, es de 1.3 millones de lempiras, y ese sería el otro valor que tendría en su defecto la Procuraduría General de la República, que ejecutar", informó Ivonne Ardón. Esta es la primera vez, desde que la UFTF entró en funcionamiento en 2017, que se ejecutará el cobro de multas a los precandidatos a elección popular que no cumplieron con el informe de ingresos y gastos en sus campañas políticas.

Son cinco procesos electorales los que esta Unidad ha vigilado, sin embargo, nunca en la historia se había aplicado la multa a aquellos sujetos obligados que participaron en los procesos electorales y que no le rindieron cuentas sobre sus financiamientos.

No quedará en "papel mojado"