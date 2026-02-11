¿Quién era James Van Der Beek, el actor de 48 años que murió tras diagnóstico de cáncer?

James Van Der Beek falleció este miércoles en su casa de Texas. Tenía 48 años y desde 2023 luchaba contra un cáncer colorrectal agresivo. La noticia ha generado una pregunta entre quienes no crecieron con la televisión de los noventa y para quienes el nombre les resulta vagamente familiar. ¿Quién era este actor cuya muerte ha provocado reacciones en toda la industria del entretenimiento?
Nacido en Cheshire, Connecticut, el 8 de marzo de 1977, Van Der Beek creció en una familia de clase media donde el arte formaba parte del ambiente cotidiano.
Desde niño mostró interés por las artes escénicas y participó en producciones teatrales locales antes de decidir que la actuación sería su camino profesional.
A los dieciséis años consiguió su primer papel en una producción Off-Broadway. La experiencia lo convenció de mudarse a Los Ángeles apenas cumplió la mayoría de edad.
Llegó a California sin contactos en la industria, con ahorros limitados y la determinación de quien sabe que tiene talento pero desconoce si el mundo se lo reconocerá. Los primeros años fueron difíciles. Trabajó en comerciales y papeles menores mientras asistía a audiciones que raramente prosperaban.
Su reconocimiento empezó a llegar en 1999 con Varsity Blues, una película sobre fútbol americano en un pueblo de Texas donde las expectativas deportivas superan cualquier otra aspiración.
Van Der Beek interpretó a Jonathan Moxon, un estudiante que debe elegir entre seguir el sueño de otros o construir el suyo propio. La cinta funcionó bien en taquilla y posicionó al joven actor como una apuesta comercial viable. Tenía apenas 21 años y Hollywood comenzaba a prestarle atención.
Ese mismo año debutó Dawson's Creek. La serie cambió completamente su vida. Kevin Williamson, guionista de Scream y conocido por su habilidad para capturar la voz de los adolescentes, creó un drama que desafiaba las convenciones del género juvenil.
Van Der Beek encarnó a Dawson Leery, el protagonista que daba nombre al programa. Dawson era un chico obsesionado con Steven Spielberg, enamorado de su mejor amiga y convencido de que el cine era la forma más pura de expresión humana.
Fuera de cámaras, Van Der Beek construyó una vida alejada del estereotipo hollywoodense. Se casó dos veces y tuvo seis hijos. En 2020 decidió mudarse con su familia de Los Ángeles a Texas, buscando un ambiente más tranquilo para criar a sus hijos.
La confirmación del deceso provino del departamento forense del condado de Travis, según reportó TMZ en la tarde del miércoles.
La familia del intérprete emitió un comunicado en el que expresó su dolor ante la pérdida. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", señaló el texto difundido por sus allegados.