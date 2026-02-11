¿Quién era James Van Der Beek, el actor de 48 años que murió tras diagnóstico de cáncer?

La familia del intérprete emitió un comunicado en el que expresó su dolor ante la pérdida. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", señaló el texto difundido por sus allegados.