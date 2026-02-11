Shakira ofrecerá un show gratis en mayo: aquí los detalles

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, confirmó mediante sus redes sociales que Shakira será la protagonista de la próxima edición del evento gratuito más esperado del año en la ciudad brasileña.
El anuncio, acompañado de imágenes de una presentación anterior de la artista, puso fin a semanas de especulación sobre quién sería la estrella elegida para este masivo encuentro musical.
La barranquillera competía en las apuestas con nombres de la talla de Justin Bieber, Britney Spears y U2. Sin embargo, fue la intérprete de "Waka Waka" quien finalmente ganó el privilegio de encabezar este acontecimiento que ha consolidado a Río de Janeiro como escenario obligado para los grandes eventos musicales del mundo.
El espectáculo se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en la icónica playa de Copacabana, donde las autoridades locales anticipan la presencia de al menos un millón de personas.
Esta cifra ubicaría el concierto de Shakira entre los más concurridos de la historia reciente de la ciudad, siguiendo la estela dejada por Madonna en 2024 y Lady Gaga apenas el año pasado.
El evento forma parte de la iniciativa "Todo el mundo en Río", un programa que busca democratizar el acceso a la música de alto nivel mediante presentaciones gratuitas de artistas internacionales.
La propuesta ha transformado la tradicional playa carioca en un gigantesco auditorio al aire libre, capaz de albergar multitudes que rompen récords año tras año.
Para Shakira, este concierto representa su tercer encuentro con el público brasileño. Su primera visita al país sudamericano ocurrió en 1997, cuando su carrera apenas comenzaba a trascender fronteras y su nombre resultaba desconocido para muchos.
Aquel momento quedó muy atrás, pues la colombiana regresó a Brasil en 2024 convertida en una superestrella global.
Durante su más reciente visita, la artista ofreció presentaciones en Río de Janeiro y São Paulo como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran world tour".
Precisamente en Río tuvo lugar el primero de los 44 conciertos programados alrededor del planeta, una travesía musical que nació tras el lanzamiento de su último álbum de estudio del mismo nombre.
Por ahora, la intérprete se encuentra a pocas horas de ofrecer su tercera presentación consecutiva en El Salvador, como parte de su residencia centroamericana, con fechas el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Jorge “Mágico” González.