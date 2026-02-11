Daddy Yankee tendrá una carretera con su nombre en Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles que ha hecho oficial la firma de una medida legislativa para nombrar una carretera en la capital de San Juan con el nombre de Daddy Yankee.
"Daddy Yankee es uno de los artistas puertorriqueños de mayor trascendencia internacional. El Big Boss ha sido un pionero que ha llevado el nombre de Puerto Rico a escenarios de todo el mundo y que le ha abierto las puertas a varios intérpretes, tanto del género de reguetón como otros puertorriqueños y latinos", dijo González en un comunicado.
La vía que llevará el nombre del conocido artista urbano es la carretera estatal PR-36, en San Juan, cerca del residencial público (barriada popular) Villa Kennedy, donde se crió Daddy Yankee e inició su carrera profesional junto a DJ Playero.
"Con la designación de esta carretera estatal, bien cerca de donde se crió en Villa Kennedy, queremos destacar como uno de los suyos ahora es todo un ícono musical que nos ha llenado de orgullo y puesto a bailar a todos", añadió González.
La designación de la vía se da con la firma de la gobernadora en la Resolución Conjunta del Senado 115, para convertirla en la Resolución Conjunta 8-2026.
La rotulación de la carretera debe realizarse durante los 30 días de firmada la medida, y se producirá en una ceremonia oficial con fecha aún por confirmar.
El reconocimiento llega en un momento de transición en la carrera del intérprete. En diciembre de 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música secular tras su gira de despedida "La última vuelta world tour", que recorrió estadios de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Meses después, durante un servicio religioso en San Juan, el artista reveló su conversión al cristianismo y su intención de dedicarse a la música gospel.
Desde entonces ha lanzado temas de corte religioso como "Sonríele a la vida" y ha participado en eventos cristianos masivos.
Esta transformación personal ha generado reacciones diversas entre sus seguidores, aunque muchos han respaldado su decisión de explorar nuevos caminos espirituales y musicales.
La trayectoria de Daddy Yankee incluye siete álbumes de estudio, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y colaboraciones con artistas de la talla de Snoop Dogg, Fergie, Nicky Jam y Bad Bunny.
Su influencia en la industria musical trascendió lo comercial al abrir puertas para que otros artistas latinos, particularmente del género urbano, alcanzaran reconocimiento internacional.