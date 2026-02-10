¿Briggitte Bozzo va al altar? Revelan detalles de la propuesta de Jason Romo

Bozzo, de 24 años, no tiene dudas sobre su respuesta. "Obviamente, sin pensarlo le diré que sí. Él me ha traído mucho aprendizaje. Siento que soy una sola persona con él. Es la primera relación en la que me siento yo y puedo ser libre con el hombre que más amo. Es un reflejo de mis cambios buenos en la vida. La mejor versión de mí la tiene él. Lo encontré en un gran momento", declaró a TVNotas.