¿Briggitte Bozzo va al altar? Revelan detalles de la propuesta de Jason Romo

Briggitte Bozzo podría estar próxima a comprometerse. Según informó TVNotas, el actor Jason Romo tiene preparado un anillo de compromiso y planea proponerle matrimonio a la actriz venezolana durante un viaje que realizarán próximamente para celebrar su primer año de relación.
Una fuente cercana a la pareja reveló a la publicación que "tienen planeado un viaje muy especial, del que no han querido revelar el destino, pero ahí Jason le propondrá matrimonio y le dará el anillo de compromiso. Ya lo tiene, y para él será un momento muy especial. Aún no quieren aceptarlo y decirlo públicamente, para que sea sorpresa para sus familias, pero ya es un hecho".
En un evento reciente, Romo confirmó a TVNotas que han conversado sobre matrimonio. Al ser consultado si entregaría el anillo durante 2026, el actor mostró nerviosismo evidente: "Me andan spoileando todo. Quién sabe. No sabemos nada todavía. Esa es información confidencial", respondió, haciendo señas para mantener la sorpresa.
Bozzo, de 24 años, no tiene dudas sobre su respuesta. "Obviamente, sin pensarlo le diré que sí. Él me ha traído mucho aprendizaje. Siento que soy una sola persona con él. Es la primera relación en la que me siento yo y puedo ser libre con el hombre que más amo. Es un reflejo de mis cambios buenos en la vida. La mejor versión de mí la tiene él. Lo encontré en un gran momento", declaró a TVNotas.
Aunque reconoce su juventud, la actriz aseguró estar dispuesta a casarse. "Estoy chiquita, pero a veces la vida que uno pasa no tiene edad. Sí estaría dispuesta. Ahorita dicen 'chiquita', pero antes se casaban a los 14 y no decían nada. Y en el futuro, los hijos que Dios nos quiera dar", expresó.
Jason Romo compartió con TVNotas su visión de futuro con Bozzo. "Me ha traído mucha luz, amor y enfoque en lo que a mí me gusta hacer. Algo que me encanta y que manejamos en la relación es que nos apoyamos incondicionalmente. Tener un drive como tu compañera de vida es increíble. Me veo toda la vida con ella. Me gustarían 4 hijos", confesó.
La pareja comenzó a salir en 2024, antes de que Bozzo ingresara a La Casa de los Famosos México. Sin embargo, cuando la actriz salió del reality descubrió que Romo mantenía una relación con Brenda Zambrano. A principios de 2025, ambos se reencontraron estando solteros y decidieron darse una nueva oportunidad.
Briggitte Bozzo, originaria de Venezuela, debutó a los cuatro años en la telenovela Rebelde y ha participado en producciones como Abismo de pasión, Silvana sin lana y Like. En 2025 ganó el reality Las Estrellas Bailan en Hoy junto a Aarón Mercury.
Jason Romo, nacido en Jalisco, ha participado en series como El Señor de los Cielos y La Mujer de mi Vida, además de realities de Telemundo como Top Chef VIP y La Isla, Desafío Extremo.