De los excesos y adicciones a la fe cristiana: así vive Lupita D'Alessio su retiro

Lupita D'Alessio cerró un ciclo de 55 años en la música y ahora vive consagrada a la fe cristiana, alejada de los escenarios y los medios de comunicación.
Así lo confirmó su hijo Ernesto D'Alessio en entrevista, donde reveló que la cantante de 72 años dedica su tiempo exclusivamente a evangelizar desde Cancún.
"Ya no tiene estrés en su vida. Lo único que hace es despertarse y dedicarse a Cristo. Su vida en sus redes es Dios", explicó Ernesto sobre la nueva rutina de su madre. "¿A qué se dedica Lupita D'Alessio hoy? A mostrar la gracia, la misericordia y la grandeza de Dios, a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación", agregó.
Según el también cantante, la preocupación actual de la intérprete es llegar a personas que atraviesan la angustia que ella experimentó durante décadas.
"Quienes no conocen a ese marido Jesús que ella hubiera querido en los 80 y 90, y que no va a fallar jamás. Lo que anhela es decirle a la gente: 'Si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo'", reseña TVNotas.
A finales de 2025, Lupita D'Alessio puso punto final a su carrera con un concierto en Guadalajara, Jalisco. Su hijo descartó rotundamente que el retiro sea temporal.
"No quiere regresar para nada, ni saber de medios de comunicación, ni que mencionemos su nombre en entrevista. No hay un as bajo la manga de que en unos meses se va a volver a presentar", aseguró.
Ernesto expresó que la familia se encuentra feliz por el estado de salud de la cantante. "Está joven, con salud, tenemos la certeza de que nos va a vivir muchos años más. Está por cumplir 72, disfrutando un lugar tan bonito en Cancún", comentó.
El actor agregó que la despedida en Guadalajara no estuvo marcada por la tristeza: "Yo pensé que íbamos a llorar en el último concierto que dio en Guadalajara, pero no. Fue de: 'Señores, me voy a mi casa y pásenla bonito'".
La trayectoria de Lupita D'Alessio estuvo marcada tanto por grandes éxitos musicales como por excesos y escándalos públicos. La propia cantante ha reconocido en el pasado su lucha contra las adicciones. "Lo más difícil han sido las adicciones. En un departamento empecé a hacer mis fiestas, hasta que hubo un momento en que estaba llena de drogas por todos lados y ya no me hacían efecto. Utilizaba cocaína, tacha, marihuana. Dejaba trabajos colgados por la fiesta", confesó en declaraciones públicas.
La intérprete estuvo internada 45 días en una clínica de rehabilitación en Guatemala y reconoció haber avergonzado profundamente a sus hijos. "Ernesto me llegó a patear la puerta y me dijo que no me quería volver a ver en la vida", reveló en el pasado.
Entre los episodios más polémicos de su carrera destacan su arresto en 1993 en el aeropuerto de la Ciudad de México por evasión de impuestos, donde permaneció más de 15 días detenida hasta aclarar su situación. En 2000 abandonó en medio del rodaje la telenovela Ellas, inocentes o culpables por conflictos con la producción, y mantuvo frecuentes enfrentamientos con la prensa.
Ernesto destacó el papel de la fe en la transformación de su madre. "Es una consentida de Él. Su gracia y compasión, lo que Cristo sigue haciendo en su vida, son extraordinarias. Yo veo la vida de mi mamá como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto", expresó.
El cantante también agradeció la intercesión de artistas como Yuri y María del Sol, "que oraron mucho por ella".