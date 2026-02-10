De los excesos y adicciones a la fe cristiana: así vive Lupita D'Alessio su retiro

La trayectoria de Lupita D'Alessio estuvo marcada tanto por grandes éxitos musicales como por excesos y escándalos públicos. La propia cantante ha reconocido en el pasado su lucha contra las adicciones. "Lo más difícil han sido las adicciones. En un departamento empecé a hacer mis fiestas, hasta que hubo un momento en que estaba llena de drogas por todos lados y ya no me hacían efecto. Utilizaba cocaína, tacha, marihuana. Dejaba trabajos colgados por la fiesta", confesó en declaraciones públicas.