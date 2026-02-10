Actriz de "El Señor de los Cielos" revela crisis de salud que la tiene "debilitada"

La actriz mexicana Thalí García, reconocida por interpretar a Bere Ahumada en la serie "El Señor de los Cielos", hizo pública una crisis personal y de salud que la mantiene en un estado de extrema vulnerabilidad.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la intérprete compartió el recorrido de su deterioro físico y emocional, que comenzó con el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto en 2020.
"Dos días antes de casarme mi vestido de novia no me quedó. Fueron tiempos súper difíciles para mí como mujer y como actriz", relató García sobre el momento en que la enfermedad autoinmune le provocó un aumento de casi 20 kilos.
La tiroiditis de Hashimoto, un trastorno en el que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, afecta principalmente a mujeres entre 30 y 50 años y puede provocar hipotiroidismo, fatiga crónica, aumento de peso y alteraciones del estado de ánimo.
Durante tres años, la actriz trabajó intensamente en su recuperación física hasta lograr en 2023 lo que ella misma describió como "el cuerpo de mis sueños".
Sin embargo, el año 2024 marcó un punto de quiebre en su vida. García tuvo que enfrentar la muerte de su primer esposo, Gabriel Romero, una pérdida que la sumergió en una depresión profunda. "Para finales de año estaba sumergida en una enorme depresión a la que hoy sigo combatiendo", confesó.
La sucesión de adversidades continuó en 2025 con el anuncio de su separación matrimonial tras ocho años de relación y el diagnóstico de cáncer de piel, enfermedad que pudo superar exitosamente.
En su mensaje más reciente, García admitió encontrarse en el punto más bajo de su trayectoria personal: "Hoy en 2026 no puedo ni terminar una clase de pilates para principiantes en mi casa. Estoy totalmente abandonada y debilitada".
La actriz utilizó su plataforma digital para hacer un llamado tanto a sus seguidores como a sí misma. "Si estás viendo este video quizás es la señal que estabas esperando para recuperar tu alma junto conmigo", expresó. García subrayó que la disciplina "se forma con mucho esfuerzo y constancia a lo largo del tiempo, pero también se pierde de la noche a la mañana".
Pese al panorama adverso, la intérprete mantiene la determinación de recomponerse. "Está siendo muy difícil para mí encontrar la motivación, pero quise compartir contigo mi proceso porque ustedes siempre han sido mis mejores aliados", concluyó en su mensaje.