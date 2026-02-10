Actriz de "El Señor de los Cielos" revela crisis de salud que la tiene "debilitada"

La actriz utilizó su plataforma digital para hacer un llamado tanto a sus seguidores como a sí misma. "Si estás viendo este video quizás es la señal que estabas esperando para recuperar tu alma junto conmigo", expresó. García subrayó que la disciplina "se forma con mucho esfuerzo y constancia a lo largo del tiempo, pero también se pierde de la noche a la mañana".