América vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido ONLINE HOY y alineaciones

Olimpia busca hacer historia en casa del Club América en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf

    Todo está listo para el crucial juego entre el América y el Olimpia.

     Foto: Cortesía Olimpia

Ciudad de México.- El Club América se enfrenta ante el Olimpia de Honduras por el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concaca.

El partido está programado para que de inicio a las 19:00 horas en la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes en donde las 'Águilas' llevan la ventaja ya que ganó 1-2 en el Nacional de Tegucigalpa.

Resultado que ocupa el Olimpia

Los dirigidos por Eduardo Espinel solo les sirve ganar, pero con un resultado mayor al de América en Honduras. Es decir, si Olimpia gana 1-0, está eliminado porque las 'Águilas' marcaron dos de visita.

Olimpia para clasificarse debe de ganar con resultados; 2-0, 3-1, 4-2. De existir un resultado igual al que terminó en Tegucigalpa a favor de los blancos se irían a tiempos extras, de seguir con lo mismo, se define en penales.

Los goles de visitantes no valen doble, pero sí sirve para desempatar en un dado caso hayan marcado misma cantidad en ambos juegos. No la tiene nada fácil el Olimpia.

Hora y canal que transmite partido del América

Hora: 19:00 horas
Canal: ESPN y Disney+