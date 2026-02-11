América vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido ONLINE HOY y alineaciones

Ciudad de México.- El Club América se enfrenta ante el Olimpia de Honduras por el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concaca.

El partido está programado para que de inicio a las 19:00 horas en la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes en donde las 'Águilas' llevan la ventaja ya que ganó 1-2 en el Nacional de Tegucigalpa.