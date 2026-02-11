Génesis PN vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

La Paz, Honduras.- El Motagua visita está enfrentando en Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova en La Paz en el inicio de la fecha 5 del torneo Clausura 2026. MINUTO A MINUTO:

La acción comenzará desde las 3 de la tarde. Los Azules vienen de empatar 1-1 ante el Victoria el pasado sábado en el Nacional; los 'caninos' tuvieron el mismo resultado en la anterior jornada, ante el Juticalpa FC en Olancho.

Alineaciones confirmadas

Canal que transmite el partido