Génesis PN vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Los Azules vienen de empatar 1-1 ante el Victoria el pasado sábado en el Nacional; los 'caninos' tuvieron el mismo resultado en la anterior jornada, ante el Juticalpa FC en Olancho

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 14:26
Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: David Romero / EL HERALDO.

La Paz, Honduras.- El Motagua visita está enfrentando en Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova en La Paz en el inicio de la fecha 5 del torneo Clausura 2026.

MINUTO A MINUTO:

La acción comenzará desde las 3 de la tarde. Los Azules vienen de empatar 1-1 ante el Victoria el pasado sábado en el Nacional; los 'caninos' tuvieron el mismo resultado en la anterior jornada, ante el Juticalpa FC en Olancho.

Alineaciones confirmadas

Canal que transmite el partido

El partido entre Génesis PN y Motagua arranca a partir de las 3:00 de la tarde y será transmitido por el canal Deportes TVC. Podes seguir al minuto en EL HERALDO.HN.

