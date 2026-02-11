Hallan sin vida a hondureña y sus hijos dentro de su casa en Florida, Estados Unidos

Florida, Estados Unidos.- Una hondureña, su esposo y sus dos hijos fueron hallados sin vida en el interior de su vivienda en Florida, Estados Unidos, el pasado viernes 6 de febrero, en un hecho que aún sigue bajo investigación por las autoridades estadounidenses. Las víctimas fueron identificadas como Rebeca Santos, de 37 años, Yohan Sánchez, esposo de origen dominicano, Michael Meléndez, de 15 años, y Samuel Sánchez, de 2 años. Según han publicado varios medios, a las 10:25 de la noche del viernes 6 de febrero la Policía de la Oficina del Sherrif del Condado de Mario (MCSO) respondieron al llamado de un chequeo de bienestar en la vivienda de la familia.

Los agentes al ingresar a la vivienda localizaron los cuerpos sin vida de los dos adultos y los dos menores de edad en el interior. La información proporcionada, hasta el momento, es que la familia se fue a dormir y no despertó, por lo que las primeras hipótesis que se manejan en el caso es una posible intoxicación por monóxido de carbono.

Bebé iba a cumplir años

Ruth Santos, hermana de Rebeca, habló con el noticiero Hoy Mismo sobre su hermana y reveló que el bebé de dos años iba a cumplir tres el próximo 26 de febrero. Según el relato, la última vez que habló con su hermana fue el miércoles 4 de febrero. "Yo la llamé porque el bebé iba a cumplir tres años el 26 de este mes. Estábamos coordinando para enviarle su regalo”, dijo entre lágrimas. Aunque desconoce los detalles del caso, Santos confesó que la tragedia pudo haber ocurrido esa misma noche del miércoles y que sus cuerpos fueron encontrados hasta dos días después cuando los miembros de la iglesia comenzaron a preocuparse por su ausencia al culto del jueves 5 de febrero.