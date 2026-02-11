Canciller Mireya Agüero: “Esta cancelación del TPS ya era un hecho”

Mientras se continúa con un litigio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió una sentencia que bloqueaba la terminación del TPS para Nepal , Honduras y Nicaragua .

Tegucigalpa, Honduras.- La canciller de Honduras , Mireya Agüero , se refirió a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a Honduras el 9 de febrero.

La plenipotenciaria expresó que muy difícilmente se iba a renovar el TPS y por eso el tema no fue punto central en la reunión de Nasry Asfura con Donald Trump.

“El posicionamiento que él (Nasry Asfura) hizo en la mesa con el presidente Trump fue de absoluto pragmatismo. Él no toca efectivamente el TPS per se, sino que lo que dice es 'necesito traer inversionistas estadounidenses a Honduras. Necesito un clima de inversión y una plataforma con un par de megaproyectos' y se los menciona en sentido de hacer un impacto positivo en las personas desempleadas y cómo absorvemos los flujos de retorno de migrantes”, indicó en Frente a Frente.

Agüero añadió que “esta cancelación del TPS ya era un hecho desde el punto de vista del proceso que se estaba siguiendo y de alguna manera se nos olvidó que era temporal, nunca fue algo que iba a perdurar a lo largo del tiempo”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Siguiendo la línea, la canciller apuntó que Honduras no debe estar “en espera de algo que es una política de Estado y proyecto estrella del presidente Trump, mi análisis es que el presidente Trump no va a modificar sus políticas. Ubiquémonos en el realismo y veamos hacia adelante”.

Mireya Agüero volvió a mencionar que “habría habido una contradicción de términos (en pedir extender el TPS) porque el presidente Asfura plantea que ya no se necesitemos exportar hondureños porque en el plan de gobierno tenemos visualizado crear las condiciones de seguridad e inversión productiva”.