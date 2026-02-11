Canciller Mireya Agüero: “Esta cancelación del TPS ya era un hecho”

Tegucigalpa, Honduras.- La canciller de Honduras, Mireya Agüero, se refirió a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a Honduras el 9 de febrero.
Mientras se continúa con un litigio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió una sentencia que bloqueaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua.
La plenipotenciaria expresó que muy difícilmente se iba a renovar el TPS y por eso el tema no fue punto central en la reunión de Nasry Asfura con Donald Trump.
“El posicionamiento que él (Nasry Asfura) hizo en la mesa con el presidente Trump fue de absoluto pragmatismo. Él no toca efectivamente el TPS per se, sino que lo que dice es 'necesito traer inversionistas estadounidenses a Honduras. Necesito un clima de inversión y una plataforma con un par de megaproyectos' y se los menciona en sentido de hacer un impacto positivo en las personas desempleadas y cómo absorvemos los flujos de retorno de migrantes”, indicó en Frente a Frente.
Agüero añadió que “esta cancelación del TPS ya era un hecho desde el punto de vista del proceso que se estaba siguiendo y de alguna manera se nos olvidó que era temporal, nunca fue algo que iba a perdurar a lo largo del tiempo”.
Siguiendo la línea, la canciller apuntó que Honduras no debe estar “en espera de algo que es una política de Estado y proyecto estrella del presidente Trump, mi análisis es que el presidente Trump no va a modificar sus políticas. Ubiquémonos en el realismo y veamos hacia adelante”.
Mireya Agüero volvió a mencionar que “habría habido una contradicción de términos (en pedir extender el TPS) porque el presidente Asfura plantea que ya no se necesitemos exportar hondureños porque en el plan de gobierno tenemos visualizado crear las condiciones de seguridad e inversión productiva”.
Finalmente, la diplomática declaró que la extensión del TPS pudo haberse dado si el gobierno de Xiomara Castro hubiese aplicado un mecanismo de prevención.
“Nosotros tenemos 14 días de estar en el gobierno y es imposible que hubiésemos podido hacer un trabajo de prevención, el gobierno anterior sí”.
El TPS para los más de 55 mil hondureños acogidos bajo el beneficio ha estado vigente desde 1999 debido al huracán Mitch.