Insólito: Lamine Yamal hace enojar a Israel y esto pidió el país al FC Barcelona

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, hizo enfadar a Israel y el país hizo una petición al conjunto culé. La postura de Israel se hizo presente mediante una de sus altas autoridades.
Todo se originó con la celebración del FC Barcelona al ganar su liga número 29, celebración que se dio en Cataluña el 11 de mayo.
Durante la reciente rúa de celebración por el título de Liga, el futbolista protagonizó un gesto que ha escalado hasta convertirse en una cuestión de Estado.
Lo que empezó como una celebración festiva ha terminado provocando una dura respuesta por parte del Gobierno de Israel... Algo que jamás se imaginaría el talentoso futbolista.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lamentó lo hecho por Lamine Yamal en la celebración del título e hizo un llamado enfático hacia el respeto.
Lamine pidió a un aficionado que le lanzara una bandera de Palestina. El jugador no solo la ondeó ante la multitud, sino que también compartió la imagen en sus redes sociales, donde cuenta con una audiencia masiva de más de 42 millones de seguidores.
Como era de esperar, el alcance del mensaje fue inmediato. La repercusión de las acciones de Lamine es enorme debido a su estatus de estrella mundial, y este gesto de apoyo al pueblo palestino no pasó desapercibido para las autoridades internacionales.
Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, utilizó su cuenta oficial en la red social X para publicar un mensaje en español dirigido directamente al futbolista. En su comunicado, el ministro acusó a Yamal de "incitar contra Israel" y de "fomentar el odio".
El político israelí vinculó el gesto del jugador con el conflicto actual, recordando los terribles ataques que sufrió su país el pasado 7 de octubre a manos de la organización Hamás.
Tras ello, en territorio palestino fue pintado por dos jóvenes este retrato de Lamine Yamal entre los escombros de Gaza. Además de las críticas al jugador, el ministro israelí pidió explicaciones al FC Barcelona. Katz expresó su deseo de que el club catalán se desmarque públicamente de lo ocurrido. Según el político, la entidad blaugrana debería dejar claro que en el deporte no hay lugar para mensajes que puedan interpretarse como un apoyo al terrorismo o a la violencia.