Insólito: Lamine Yamal hace enojar a Israel y esto pidió el país al FC Barcelona

Tras ello, en territorio palestino fue pintado por dos jóvenes este retrato de Lamine Yamal entre los escombros de Gaza. Además de las críticas al jugador, el ministro israelí pidió explicaciones al FC Barcelona. Katz expresó su deseo de que el club catalán se desmarque públicamente de lo ocurrido. Según el político, la entidad blaugrana debería dejar claro que en el deporte no hay lugar para mensajes que puedan interpretarse como un apoyo al terrorismo o a la violencia.