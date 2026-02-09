Corte de EE UU vuelve a cancelar el TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal

San Francisco, EE UU.- Una Corte de San Francisco, EE UU, ha cancelado con carácter inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a Honduras, Nicaragua y Nepal. Este 9 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió una sentencia que bloqueaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua.

El 31 de de diciembre del 2025, una jueza federal ordenó frenar la cancelación del TPS mientras continúa un litigio. Ahora, el litigio seguirá pero dejando sin TPS a los hondureños de forma inmediata. La decisión de la Corte de EE UU establece la terminación del programa provisionalmente, a la espera de una decisión final. En sus redes, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, aplaudió la decisión de la Corte de San Francisco. "Una victoria para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la administración anterior, se abusó del Estatus de Protección Temporal para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional", opinó la funcionaria.

Noem añadió que “el TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas. Dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos concluido sabiamente con lo que pretendía ser una designación temporal.



Golpe fuerte