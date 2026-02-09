Rixi Moncada sobre show del medio tiempo de Bad Bunny: “No estamos solos en esta lucha histórica del pueblo hondureño”

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), opinó en sus redes sociales sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny el domingo 8 de febrero por el Super Bowl 60.
Durante el evento, el cantante de Puerto Rico mostró banderas de países de América Latina, incluida la de Honduras.
Su presentación y el mensaje enviado fue tomado como una muestra de respaldo a los latinoamericanos, algo que Moncada lo relacionó con luchas del Libre.
“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los escenarios culturales más influyentes del mundo. Bad Bunny fue artista principal, su voz y su música expresó posiciones firmes en defensa de los migrantes latinoamericanos, denunciando la desigualdad y la discriminación social en Puerto Rico y América Latina”, dijo Rixi Moncada.
Uno de los estandartes que Libre ha mantenido es la no injerencia, algo que según dijo la exfuncionaria, fue parte del show de Bad Bunny como uno de los temas.
“Este fin de semana el mensaje ha sido claro: no a la violencia del ICE contra los migrantes y no a la injerencia”.
Finalmente indicó: “No estamos solos en esta lucha histórica del pueblo hondureño, la causa por la justicia sigue viva en amplios sectores del pueblo norteamericano”.
Bad Bunny realizó una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.
El cantante nombró a países del continente americano y sobre el escenario aparecieron todas las banderas de los países que componen Latinoamérica.
El Super Bowl 60 lo ganó Seattle Seahawks 29-13 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.