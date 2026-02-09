Rixi Moncada sobre show del medio tiempo de Bad Bunny: “No estamos solos en esta lucha histórica del pueblo hondureño”

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), opinó en sus redes sociales sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny el domingo 8 de febrero por el Super Bowl 60. Durante el evento, el cantante de Puerto Rico mostró banderas de países de América Latina, incluida la de Honduras.

Su presentación y el mensaje enviado fue tomado como una muestra de respaldo a los latinoamericanos, algo que Moncada lo relacionó con luchas del Libre. "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los escenarios culturales más influyentes del mundo. Bad Bunny fue artista principal, su voz y su música expresó posiciones firmes en defensa de los migrantes latinoamericanos, denunciando la desigualdad y la discriminación social en Puerto Rico y América Latina", dijo Rixi Moncada. Uno de los estandartes que Libre ha mantenido es la no injerencia, algo que según dijo la exfuncionaria, fue parte del show de Bad Bunny como uno de los temas. "Este fin de semana el mensaje ha sido claro: no a la violencia del ICE contra los migrantes y no a la injerencia".