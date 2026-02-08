El mensaje que publicó la Casa Blanca durante show de medio tiempo de Bad Bunny

Washington, Estados Unidos.- La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó un mensaje con el lema 'Make America Great Again' (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) al empezar el concierto de Bad Bunny durante el descanso del Super Bowl LX.

La publicación se limitó a ese mensaje, que ha acompañado al presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016.

Trump se ha mostrado públicamente contrario a la designación del artista puertorriqueño como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo ha calificado como "una horrible elección".