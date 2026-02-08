  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

El mensaje que publicó la Casa Blanca durante show de medio tiempo de Bad Bunny

En el momento que Bad Bunny protagonizaba un histórico show de medio tiempo, la cuenta de X de la Casa Blanca reiteraba el lema de Trump sobre Estados Unidos

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 20:45
El mensaje que publicó la Casa Blanca durante show de medio tiempo de Bad Bunny

Bad Bunny llevó a cabo una poderosa presentación en el show de medio tiempo en el que resaltó a la comunidad latina.

Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó un mensaje con el lema 'Make America Great Again' (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) al empezar el concierto de Bad Bunny durante el descanso del Super Bowl LX.

La publicación se limitó a ese mensaje, que ha acompañado al presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016.

Trump se ha mostrado públicamente contrario a la designación del artista puertorriqueño como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo ha calificado como "una horrible elección".

El presidente había manifestado inicialmente su deseo de asistir en persona al partido que enfrenta hoy a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), pero acabó dando marcha atrás.

Otros miembros de la Administración Trump, como el secretario de Guerra Pete Hegseth, afirmaron en redes sociales que estaban viendo el concierto alternativo al de Bad Bunny impulsado por la organización conservadora Turning Point, como crítica por la elección del puertorriqueño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias