  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Un mensaje de amor, orgullo y protesta destacó Bad Bunny durante el show de medio tiempo; los artistas invitados fueron Lady Gaga y Ricky Martin

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 19:34
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
1 de 10

Con sus mejores éxitos y con un poderoso mensaje sobre la comunidad latina, Bad Bunny encendió el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con una espectacular presentación.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
2 de 10

Amor, cultura y orgullo destacó Bad Bunny a lo largo de 13 minutos de su show.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
3 de 10

Bad Bunny apareció luciendo un conjunto blanco simulando un uniforme de Fútbol Americano.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
4 de 10

Una de las invitadas sorpresas del show fue la participación de Lady Gaga.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
5 de 10

La cantante cantó "Die with a smile" bajo el ritmo salsa.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
6 de 10

Lady Gaga bailó al ritmo de la salsa durante los segundos que duró su presentación.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
7 de 10

Al inicio de su presentación, Bad Bunny destacó con orgullo sus raíces puertorriqueñas.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
8 de 10

El cantante Ricky Martin también fue uno de los invitados especiales de Bad Bunny durante su show.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
9 de 10

Bad Bunny portó una camisa con el número 64.

Foto: EFE
Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
10 de 10

Bad Bunny hizo varias referencias hacia Puerto Rico.

Foto: EFE
Cargar más fotos