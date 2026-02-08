Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Con sus mejores éxitos y con un poderoso mensaje sobre la comunidad latina, Bad Bunny encendió el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con una espectacular presentación.
Amor, cultura y orgullo destacó Bad Bunny a lo largo de 13 minutos de su show.
Bad Bunny apareció luciendo un conjunto blanco simulando un uniforme de Fútbol Americano.
Una de las invitadas sorpresas del show fue la participación de Lady Gaga.
La cantante cantó "Die with a smile" bajo el ritmo salsa.
Lady Gaga bailó al ritmo de la salsa durante los segundos que duró su presentación.
Al inicio de su presentación, Bad Bunny destacó con orgullo sus raíces puertorriqueñas.
El cantante Ricky Martin también fue uno de los invitados especiales de Bad Bunny durante su show.
Bad Bunny portó una camisa con el número 64.
Bad Bunny hizo varias referencias hacia Puerto Rico.