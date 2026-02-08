¿Qué le dijo Jennifer López a Bad Bunny antes del Super Bowl? El emotivo mensaje

Jennifer López dedicó un emotivo mensaje de apoyo a Bad Bunny horas antes de su actuación en el Super Bowl LX, recordando la colaboración que compartieron en el espectáculo de medio tiempo de 2020.
"Bad Bunny... mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche. Sé que la vas a romper", escribió Lopez en una publicación bilingüe en redes sociales acompañada de dos fotografías de ambos artistas durante su presentación en Miami hace seis años.
La cantante neoyorquina de origen puertorriqueño añadió: "Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. Tan orgullosa de ser boricua. Dale fuerte Benito. Como solo tú puedes hacerlo", utilizando el nombre real del artista, Benito Antonio Martínez Ocasio, y finalizando con el hashtag #LatinoGangGang.
El mensaje hace referencia al Super Bowl LIV de 2020, cuando Lopez y Shakira encabezaron el halftime show en una actuación histórica que marcó la primera vez que dos latinas lideraban ese espacio televisivo.
Bad Bunny apareció como invitado especial junto a J Balvin durante aquella presentación en el Hard Rock Stadium de Miami.
Esta noche, Bad Bunny se convierte en el primer artista latino masculino solista en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, así como el primero en realizar su repertorio completamente en español en el estadio Levi's de Santa Clara durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.