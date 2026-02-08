Green Day en el Super Bowl 2026: así fue su presentación en el Levi’s Stadium

En declaraciones al New York Post a finales de enero, afirmó que tanto Green Day como Bad Bunny “siembran odio” y reiteró su rechazo a sus posturas públicas. Ambos artistas han expresado en distintas ocasiones su oposición a Trump, a ICE y a los operativos migratorios en Estados Unidos, una postura que Bad Bunny volvió a manifestar recientemente durante la entrega de los Premios Grammy 2026.