Green Day en el Super Bowl 2026: así fue su presentación en el Levi’s Stadium

La banda estadounidense Green Day fue la encargada de dar inicio a la celebración del Super Bowl LX con un concierto previo al arranque del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, realizado este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium.
La presentación fue anunciada por la NFL un mes antes del evento, como parte de los espectáculos especiales programados para esta edición del Super Bowl 2026, en el que Bad Bunny protagoniza el show de medio tiempo.
La jornada en el estadio comenzó desde temprano, ya que aunque el inicio del partido estaba programado para las 5:30 de la tarde, el espectáculo de Green Day arrancó a las 5:05 p. m., marcando el ambiente festivo previo al encuentro deportivo.
Durante aproximadamente 10 minutos, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool interpretaron algunos de sus temas más conocidos, entre ellos American Idiot, Boulevard of Broken Dreams y Holiday, canciones que fueron coreadas por miles de aficionados presentes en el recinto.
El show abrió con American Idiot, tema con el que la banda logró hacer vibrar al público del Levi’s Stadium, que respondió con ovaciones mientras se ultimaban los detalles para el inicio del partido.
Debido a los tiempos establecidos por la organización del Super Bowl, la presentación tuvo una duración limitada y, aun así, se registró un ligero retraso en el kick off del encuentro, según se informó durante la transmisión oficial.
Con esta actuación, Green Day se sumó a la lista de artistas que han formado parte de los espectáculos musicales del Super Bowl, aportando un componente de rock a la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
Durante su presentación no hubo mensajes directos ni confrontaciones explícitas contra el mandatario estadounidense o su base política, pese a la polémica que marcó la previa del evento deportivo.
En el escenario, Billie Joe Armstrong interpretó American Idiot respetando la letra original de su primera estrofa, aunque esa parte fue censurada en la transmisión televisiva en vivo. Más allá de ese detalle, la actuación se desarrolló sin alusiones adicionales de carácter político.
La controversia anticipada no se trasladó al espectáculo y quedó limitada a los días previos al Super Bowl, mientras la atención se desplazó hacia el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, otro artista crítico de las políticas del gobierno estadounidense.
Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó que no asistiría al Super Bowl LX y atribuyó su decisión a las presentaciones musicales programadas.
En declaraciones al New York Post a finales de enero, afirmó que tanto Green Day como Bad Bunny “siembran odio” y reiteró su rechazo a sus posturas públicas. Ambos artistas han expresado en distintas ocasiones su oposición a Trump, a ICE y a los operativos migratorios en Estados Unidos, una postura que Bad Bunny volvió a manifestar recientemente durante la entrega de los Premios Grammy 2026.