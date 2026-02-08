Apuestas del Super Bowl 2026: qué canciones cantará Bad Bunny en el halftime show

Las casas de apuestas han convertido el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 en un mercado que trasciende el deporte.
Los pronósticos abarcan desde la canción de apertura hasta el tipo de sombrero que usará el artista puertorriqueño durante su presentación en el estadio Levi's de Santa Clara.
"Tití Me Preguntó" lidera las apuestas como tema inicial con momio de +120, seguida por "Baile Inolvidable" (+250) y "Mónaco" (+300). Otras opciones incluyen "Alambre de púa" (+333), "La Mudanza" (+400), "Nueva Yol" (+600) y "Chambea" (+700).
Para el cierre de la presentación, los apostadores señalan "EoO" y "DTMF" como opciones probables. Respecto a la posibilidad de que Bad Bunny estrene una canción inédita durante el espectáculo, el "No" lidera las probabilidades con momio de -250.
Las plataformas de apuestas ubican a Cardi B (-304) como la opción más probable para aparecer en el escenario junto al puertorriqueño, seguida por J Balvin (-167) y Jennifer López (-121). Karol G mantiene momio de +100, mientras que Daddy Yankee aparece con +180.
El tipo de sombrero que Bad Bunny usará en la primera canción también ha generado un mercado de apuestas. El sombrero de paja lidera con +120, seguido por la gorra de béisbol (+175). Entre las opciones menos probables figuran el casco de fútbol americano (+1800) y el sombrero tipo bucket (+1600).
Bad Bunny se convertirá este domingo en el primer artista latino masculino solista en encabezar el halftime show del Super Bowl, con una actuación completamente en español.
La presentación llega una semana después de que "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" se convirtiera en el primer álbum en español en ganar el Grammy al disco del año.
El espectáculo de medio tiempo de Kendrick Lamar en 2025 estableció un récord con 133,5 millones de espectadores. La actuación de Bad Bunny podría superar esa cifra dada la expectativa internacional generada por su participación.