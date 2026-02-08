  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Kendall Jenner se burla de la "maldición Kardashian" en comercial del Super Bowl 2026

El comercial hace referencia a las relaciones de Kendall con deportistas como Devin Booker y Ben Simmons, y menciona a Bad Bunny, quien actuará en el halftime show

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 16:48
Kendall Jenner se burla de la maldición Kardashian en comercial del Super Bowl 2026
1 de 8

Kim Kardashian y Kylie Jenner respondieron a la "maldición Kardashian" después de que un comercial protagonizado por su hermana Kendall para el Super Bowl se volviera viral en redes sociales.

 Foto: Instagram
Kendall Jenner se burla de la maldición Kardashian en comercial del Super Bowl 2026
2 de 8

El anuncio de Fanatics Sportsbook hace referencia al supuesto efecto negativo que la modelo tendría sobre las carreras deportivas de sus exparejas de la NBA.

 Foto: Instagram
Kendall Jenner se burla de la maldición Kardashian en comercial del Super Bowl 2026
3 de 8

"¿No te has enterado? Internet dice que estoy maldita", declaró Kendall en el comercial. "Cualquier jugador de baloncesto que salga conmigo pasa por una mala racha".

 Foto: Instagram
Kendall Jenner se burla de la maldición Kardashian en comercial del Super Bowl 2026
4 de 8

En el clip, la modelo de 30 años bebe té de una taza adornada con una rosa que se marchita mientras habla, en una secuencia que recorre una mansión decorada con retratos de ella junto a sus exnovios, cuyos rostros aparecen eliminados.

 Foto: Instagram
Kendall Jenner se burla de la maldición Kardashian en comercial del Super Bowl 2026
5 de 8

Kim Kardashian utilizó Instagram Stories para abordar el tema al compartir una captura de pantalla de su apuesta en Fanatics Sportsbook sobre el partido del domingo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

 Foto: Instagram
Kendall Jenner se burla de la maldición Kardashian en comercial del Super Bowl 2026
6 de 8

La fundadora de Skims, de 45 años, apostó 250.000 dólares a favor de los Seahawks con la posibilidad de ganar 347.222 dólares.

 Foto: Instagram
Kendall Jenner se burla de la maldición Kardashian en comercial del Super Bowl 2026
7 de 8

"Escúchame... Estoy demostrando que la maldición NO ES real porque uno de nosotros ganará", escribió sobre la imagen.

 Foto: Instagram
Kendall Jenner se burla de la maldición Kardashian en comercial del Super Bowl 2026
8 de 8

La modelo ha mantenido relaciones con varias figuras de la NBA, entre ellas Devin Booker, Ben Simmons, Jordan Clarkson y Blake Griffin. Sin embargo, sus vínculos románticos no se han limitado exclusivamente a deportistas. El anuncio menciona indirectamente a Bad Bunny, su expareja, quien protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este domingo en el estadio Levi's de Santa Clara.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos