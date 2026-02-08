Kendall Jenner se burla de la "maldición Kardashian" en comercial del Super Bowl 2026

Kim Kardashian y Kylie Jenner respondieron a la "maldición Kardashian" después de que un comercial protagonizado por su hermana Kendall para el Super Bowl se volviera viral en redes sociales.
El anuncio de Fanatics Sportsbook hace referencia al supuesto efecto negativo que la modelo tendría sobre las carreras deportivas de sus exparejas de la NBA.
"¿No te has enterado? Internet dice que estoy maldita", declaró Kendall en el comercial. "Cualquier jugador de baloncesto que salga conmigo pasa por una mala racha".
En el clip, la modelo de 30 años bebe té de una taza adornada con una rosa que se marchita mientras habla, en una secuencia que recorre una mansión decorada con retratos de ella junto a sus exnovios, cuyos rostros aparecen eliminados.
Kim Kardashian utilizó Instagram Stories para abordar el tema al compartir una captura de pantalla de su apuesta en Fanatics Sportsbook sobre el partido del domingo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.
La fundadora de Skims, de 45 años, apostó 250.000 dólares a favor de los Seahawks con la posibilidad de ganar 347.222 dólares.
"Escúchame... Estoy demostrando que la maldición NO ES real porque uno de nosotros ganará", escribió sobre la imagen.
La modelo ha mantenido relaciones con varias figuras de la NBA, entre ellas Devin Booker, Ben Simmons, Jordan Clarkson y Blake Griffin. Sin embargo, sus vínculos románticos no se han limitado exclusivamente a deportistas. El anuncio menciona indirectamente a Bad Bunny, su expareja, quien protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este domingo en el estadio Levi's de Santa Clara.