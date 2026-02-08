Kendall Jenner se burla de la "maldición Kardashian" en comercial del Super Bowl 2026

La modelo ha mantenido relaciones con varias figuras de la NBA, entre ellas Devin Booker, Ben Simmons, Jordan Clarkson y Blake Griffin. Sin embargo, sus vínculos románticos no se han limitado exclusivamente a deportistas. El anuncio menciona indirectamente a Bad Bunny, su expareja, quien protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este domingo en el estadio Levi's de Santa Clara.