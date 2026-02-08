Fans de Bad Bunny en Houston celebran concurso de dobles antes del halftime show

Un concurso de imitadores de Bad Bunny celebrado en Houston y San Francisco derivó en una celebración callejera después de que cientos de seguidores del artista puertorriqueño acudieran a un restaurante mexicano del barrio de Misión para respaldar a los participantes y cantar sus canciones, días antes de su actuación en el Super Bowl.
Entre los participantes figuraron hombres con cabello rizado, mujeres con peluca y barba postiza, y un niño que optó por sombrero fedora, camiseta blanca y pajarita para emular al cantante de 31 años.
Los competidores recrearon algunos de los estilos más reconocibles del artista: el sombrero de paja —o pava— tradicionalmente usado por agricultores puertorriqueños, y el gorro de aviador de piel que Bad Bunny ha lucido frecuentemente desde el lanzamiento de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", álbum que obtuvo el Grammy al disco del año el domingo pasado.
Los participantes imitaron el característico "perreo" de Bad Bunny y reprodujeron sus críticas a la campaña de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump.