Bad Bunny en el Super Bowl: qué se sabe de su presentación histórica en Santa Clara

Bad Bunny acumula hitos en febrero. Tras recibir el Grammy al álbum del año el pasado 1 de febrero —distinción inédita para un disco íntegramente en español—, el puertorriqueño protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este domingo, convirtiéndose en el primer artista latino solista de habla hispana en encabezar ese espacio televisivo.
La presentación, que tendrá lugar en el estadio Levi's de Santa Clara, California, también marca la primera vez que un exponente del reggaeton lidera el halftime show.
Bunny ya había actuado en el Super Bowl de 2020 en Miami, cuando acompañó a Shakira y Jennifer Lopez en una presentación que subrayó la ascensión de la música latina en el mercado estadounidense.
"Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta", declaró el artista en una conferencia de prensa organizada por Apple Music, patrocinador principal del evento. Sin revelar detalles del repertorio ni posibles invitados sorpresa, Bad Bunny adelantó que los espectadores podrán esperar "mucha de mi cultura" y bromeó con su monólogo de "Saturday Night Live" en octubre, cuando sugirió al público angloparlante que aprendiera español. "Ni siquiera tienen que aprender español. Es mejor si aprenden a bailar", precisó.
La actuación se produce en medio de un clima político marcado por las redadas migratorias de la administración Trump, que en enero resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.
Bad Bunny, quien lució un mensaje "ICE out" en los Grammy y ha criticado públicamente la respuesta del gobierno estadounidense al huracán María en Puerto Rico, representa para algunos académicos un símbolo de resistencia cultural.
"Lo más importante es que hay un artista sin complejos en español en el Super Bowl", señaló Petra Rivera-Rideau, coautora del libro "P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance". "Y el hecho de que suceda en este clima político particular añade aún más significado".
El show incluirá un programa de interpretación multilingüe a cargo de Celimar Rivera Cosme, quien actuó en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico el año pasado y empleará lengua de señas puertorriqueña.
Antes del partido, Green Day inaugurará la ceremonia de apertura, Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" y Coco Jones ofrecerá "Lift Every Voice and Sing".