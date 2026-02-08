Bad Bunny en el Super Bowl: qué se sabe de su presentación histórica en Santa Clara

"Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta", declaró el artista en una conferencia de prensa organizada por Apple Music, patrocinador principal del evento. Sin revelar detalles del repertorio ni posibles invitados sorpresa, Bad Bunny adelantó que los espectadores podrán esperar "mucha de mi cultura" y bromeó con su monólogo de "Saturday Night Live" en octubre, cuando sugirió al público angloparlante que aprendiera español. "Ni siquiera tienen que aprender español. Es mejor si aprenden a bailar", precisó.