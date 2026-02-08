Primer concierto de Shakira en El Salvador: 24 temas que recorrieron tres décadas de carrera

Entre los momentos que marcaron la noche destacó la interpretación de "Acróstico", dedicada a sus hijos Milan y Sasha, que contrastó con la energía de temas bailables como "Copa Vacía", en colaboración con Manuel Turizo, y "La Bicicleta", grabada junto a Carlos Vives. La salsa también tuvo su espacio a través de una versión alternativa de "Chantaje", el tema que originalmente compartió con Maluma.