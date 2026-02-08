  1. Inicio
Primer concierto de Shakira en El Salvador: 24 temas que recorrieron tres décadas de carrera

Veinticuatro canciones compusieron el repertorio con el que Shakira se presentó por primera vez en suelo salvadoreño, mezclando temas de Pies Descalzos y ¿Dónde están los ladrones? con colaboraciones actuales

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 13:00
1 de 8

Shakira pisó por primera vez un escenario salvadoreño con un repertorio de 24 canciones que funcionó como retrospectiva de su carrera.

 Foto: EFE
2 de 8

La colombiana inauguró la velada con "La Fuerte", primer corte de Las Mujeres Ya No Lloran, su álbum más reciente, antes de adentrarse en un repertorio que osciló entre la nostalgia y la vigencia.

 Foto: EFE
3 de 8

El público coreó colaboraciones recientes como "Girl Like Me", grabada junto a Black Eyed Peas, y "TQG", el tema compartido con Karol G que forma parte del álbum Mañana Será Bonito.

 Foto: EFE
4 de 8

La artista intercaló estos trabajos con piezas de sus primeros discos: "Estoy Aquí" y "Pies Descalzos, Sueños Blancos" rescataron el sonido que la consolidó en los años noventa, mientras que "Inevitable" y "Ojos Así", extraídas de ¿Dónde están los ladrones?, recordaron su transición hacia el mercado anglosajón.

 Foto: EFE
5 de 8

Entre los momentos que marcaron la noche destacó la interpretación de "Acróstico", dedicada a sus hijos Milan y Sasha, que contrastó con la energía de temas bailables como "Copa Vacía", en colaboración con Manuel Turizo, y "La Bicicleta", grabada junto a Carlos Vives. La salsa también tuvo su espacio a través de una versión alternativa de "Chantaje", el tema que originalmente compartió con Maluma.

 Foto: EFE
6 de 8

Los clásicos globales ocuparon la segunda mitad del concierto. "Hips Don't Lie", "Suerte (Whenever, Wherever)" y "Waka Waka (This Time for Africa)" —himno oficial del Mundial 2010— provocaron la respuesta más eufórica del público.

 Foto: EFE
7 de 8

El cierre llegó con "La Loba" y la BZRP Music Sessions #53, la colaboración con el productor argentino Bizarrap que se ha convertido en uno de los fenómenos más reproducidos de los últimos años.

 Foto: EFE
8 de 8

El repertorio confirmó la estrategia de Shakira de equilibrar su legado discográfico con su producción contemporánea, trazando un arco que va desde el rock latino de sus inicios hasta las fusiones urbanas que dominan su etapa actual

 Foto: EFE
