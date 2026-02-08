El mensaje de apoyo de Shakira a Bad Bunny previo a su show en el Super Bowl: "Todo lo mejor esta noche"

San Salvador, El Salvador.- La cantante Shakira envió un mensaje de apoyo al Bad Bunny, quien este domingo 8 de febrero hará historia durante su show de medio tiempo en el Super Bowl LX.

La colombiana, que actualmente se encuentra en El Salvador como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran world tour", aprovechó un momento de su tiempo para desearle lo mejor al artista puertorriqueño.

Además, aprovechó para recordar la ocasión en que el "Conejo malo" la acompañó a ella durante su presentación en el show de medio tiempo en 2020.