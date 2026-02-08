El mensaje de apoyo de Shakira a Bad Bunny previo a su show en el Super Bowl: "Todo lo mejor esta noche"

San Salvador, El Salvador.- La cantante Shakira envió un mensaje de apoyo al Bad Bunny, quien este domingo 8 de febrero hará historia durante su show de medio tiempo en el Super Bowl LX.
La colombiana, que actualmente se encuentra en El Salvador como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran world tour", aprovechó un momento de su tiempo para desearle lo mejor al artista puertorriqueño.
Además, aprovechó para recordar la ocasión en que el "Conejo malo" la acompañó a ella durante su presentación en el show de medio tiempo en 2020.
"Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche", publicó Shakira junto a un corto video de Bad Bunny junto a ella en el escenario.
En esa ocasión, Bad Bunny fue el invitado especial de la colombiana, con quien cantó y bailó sobre el escenario del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, cuando se enfrentaron los San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs el 2 de febrero de 2020.
No es la primera vez que Shak se pronuncia sobre la participación de Bad Bunny, pues al conocerse que él sería el primer artista latino en protagonizar solo el show, fue cuestionada sobre lo que pensaba al respecto.
Fue en una entrevista para la revista Variety que la colombiana expresó: "¡Ya era hora!"
Además, aseguró que Bad Bunny representa "no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial".
"Es el momento perfecto para una actuación como esta. ¡Tengo muchas ganas de verla!", expresó en su momento.