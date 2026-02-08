Bad Bunny convierte el Super Bowl en una reivindicación cultural latina entre tensión política

California, Estados Unidos.- Lo hizo y no decepcionó. Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl 60 en una celebración vibrante de la identidad latinoamericana, marcando un hito histórico como el primer espectáculo completamente en español en los 60 años de historia del campeonato de la NFL. El artista puertorriqueño, nacido Benito Antonio Martínez Ocasio, desplegó en el césped del Levi's Stadium una experiencia visual y sonora que fusionó tradición y contemporaneidad. Desde "La Casita" —réplica de los hogares coloridos de Puerto Rico que utilizó en su reciente gira— hasta un paisaje caribeño completo con palmeras, banderas latinoamericanas y bailarines envueltos en trajes de hierba verde, cada elemento escénico fue una declaración de orgullo cultural.

Un repertorio que cuenta historias

La actuación comenzó con un mensaje contundente de un hombre con sombrero tradicional caribeño: "Qué grande es ser latino. Esta noche, bebemos". Bad Bunny interpretó "Tití Me Preguntó" con su característico ritmo dembow dominicano, antes de adentrarse en "El Apagón", una bomba tradicional que celebra Puerto Rico mientras señala las desigualdades persistentes en la isla, particularmente los apagones eléctricos que han plagado el territorio desde el huracán María. El artista escaló un poste eléctrico durante la canción, cuyo video musical original incluye un documental de 18 minutos sobre las disparidades socioeconómicas puertorriqueñas.

Presencias especiales y guiños musicales

Ricky Martin apareció sentado en una de las icónicas sillas de plástico inmortalizadas en la portada de "Debí Tirar Más Fotos", el aclamado álbum que le valió a Bad Bunny el Grammy al Álbum del Año la semana pasada. Lady Gaga sorprendió interpretando "Die With a Smile" —la primera canción en inglés del espectáculo— seguida de "Baile Inolvidable", que transformó el escenario en una especie de recepción de boda. El show incluyó un homenaje a "Gasolina" de Daddy Yankee, clásico del reggaetón que influenció generaciones, y "NuevaYol", que samplea "Un Verano en Nueva York" de El Gran Combo de Puerto Rico mientras mezcla salsa, reggaetón y dembow dominicano en celebración de los barrios puertorriqueños y dominicanos de Nueva York. La escenografía de esta sección recreó calles urbanas con detalles como una bodega con cartel de EBT. Bad Bunny lució un jersey con "OCASIO" y el número 64, entregó una réplica de su Grammy a un niño con el mensaje "Siempre cree en ti mismo", y durante la actuación compartió: "Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Si estoy aquí hoy en el Super Bowl 60, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí mismo".

Simbolismo y detalles