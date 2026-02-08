  1. Inicio
Lady Gaga y Ricky Martin aparecen por sorpresa en el medio tiempo de Bad Bunny

Aparte de estar lleno de mensajes, el show de Bad Bunny en el Super Bowl estuvo lleno de sorpresas, entre ellas Lady Gaga y Ricky Martin

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 19:39
1 de 9

La estrella estadounidense y Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.

 Fotos: EFE
2 de 9

Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de 'Die With A Smile'.

 Foto: EFE
3 de 9

Se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de 'Baile Inolvidable'.

 Foto: EFE
4 de 9

La presentación de Gaga fue una de las más grandes sorpresas.

 Foto: EFE
5 de 9

Muchos aseguraron que serían cantantes puertorriqueños los que lo acompañarían, pero sorprendió con esya estrella estadounidense.

 Foto: EFE
6 de 9

Gaga mostró una versión más latina en este Super Bowl.

 Foto: EFE
7 de 9

Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco 'DtMf'.

 Foto: Captura de video
8 de 9

No cabe duda que Martín cantando otra canción de protesta se llevó las miradas y algunas lágrimas de los presentes.

 Foto: Cortesía
9 de 9

El boricua también fue muy aplaudido en el show.

 Foto: EFE
