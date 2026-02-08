El poderoso mensaje de Bad Bunny al final de su show de medio tiempo

California, Estados Unidos.- "Juntos, somos América" fue el poderoso mensaje que Bad Bunny dejó al finalizar su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.

El cantante, que por 13 minutos, encendió de emoción, orgullo, amor y protesta uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos.

Al finalizar su presentación, Benito mencionó cada uno de los países que integran el continente americano, dejando claro que todos ellos forman América.