El poderoso mensaje de Bad Bunny al final de su show de medio tiempo

Bad Bunny dejó claro a los estadounidenses durante su show de medio tiempo que América también está conformado por los países latinoamericanos y del Caribe

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 19:56
Bad Bunny hizo historia al ser el primer cantante en interpretar el show de medio tiempo completamente en español.

Foto: EFE

California, Estados Unidos.- "Juntos, somos América" fue el poderoso mensaje que Bad Bunny dejó al finalizar su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.

El cantante, que por 13 minutos, encendió de emoción, orgullo, amor y protesta uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos.

Al finalizar su presentación, Benito mencionó cada uno de los países que integran el continente americano, dejando claro que todos ellos forman América.

Lady Gaga y Ricky Martin aparecen por sorpresa en el medio tiempo de Bad Bunny

Además, el balón que portó durante todo el show tenía el mensaje "Together, we are America" (Juntos somos América).

Bad Bunny cargó este balón durante la mayor parte de su show.

(Foto: Captura de pantalla)

Bad Bunny finalizó su presentación mostrando el balón y lanzándolo a la cancha, afirmando su apoyo a la comunidad latina que se ha visto afectada por las redadas de ICE en la administración del gobierno de Donald Trump.

El puertorriqueño lideró el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

Como invitados especiales en su presentación estuvieron Lady Gaga, que interpretó "Die with a Smile" en un ritmo salsa y el cantante puertorriqueño Ricky Martin.


