El poderoso mensaje de Bad Bunny al final de su show de medio tiempo

California, Estados Unidos.- "Juntos, somos América" fue el poderoso mensaje que Bad Bunny dejó al finalizar su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.
El cantante, que por 13 minutos, encendió de emoción, orgullo, amor y protesta uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos.
Al finalizar su presentación, Benito mencionó cada uno de los países que integran el continente americano, dejando claro que todos ellos forman América.
Además, el balón que portó durante todo el show tenía el mensaje "Together, we are America" (Juntos somos América).
Bad Bunny finalizó su presentación mostrando el balón y lanzándolo a la cancha, afirmando su apoyo a la comunidad latina que se ha visto afectada por las redadas de ICE en la administración del gobierno de Donald Trump.
El puertorriqueño lideró el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.
Como invitados especiales en su presentación estuvieron Lady Gaga, que interpretó "Die with a Smile" en un ritmo salsa y el cantante puertorriqueño Ricky Martin.