¿Quiénes asistieron al Super Bowl 2026? La lista de famosos en el estadio Levi's

California, Estados Unidos.- La colombiana Sofía Vergara, el extenista Roger Federer o el cantante estadounidense Jon Bon Jovi son algunas de las celebridades que han asistido al Super Bowl que se celebra este domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara (EE.UU.).

Entre el público también se encuentra el canadiense Justin Bieber junto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy, o el cómico Adam Sandler.También pudo verse al exquarterback de los Patriots Tom Brady y al jugador Travis Kelce caminando por el césped poco antes del inicio del partido, captando todas las miradas pese a la notable ausencia de Taylor Swift.