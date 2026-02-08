Iniciativa de lectura de la Biblia en escuelas entra en fase de socialización en el Congreso

“El Plan Nacional de Lectura de la Biblia busca precisamente eso, que se lea la palabra de Dios en los centros educativos públicos como privados”, expresó Burgos.

Así lo confirmó el diputado Arnold Burgos, presidente de la comisión especial, quien explicó que el objetivo central del plan es permitir que niños y jóvenes tengan la oportunidad de conocer la palabra de Dios como una alternativa para fortalecer valores y principios en la sociedad hondureña.

Tegucigalpa, Honduras.- Los primeros acercamientos para la construcción del Plan Nacional de Lectura de la Biblia comenzarán esta semana en el Congreso Nacional , como parte del trabajo de la comisión especial creada para analizar la propuesta que busca fomentar la lectura de la Biblia en los centros educativos públicos y privados del país.

El congresista destacó que esta es la primera comisión del actual Congreso Nacional integrada por representantes de los cinco partidos políticos, lo que demuestra un amplio consenso alrededor de la iniciativa.

Burgos informó que la primera reunión oficial de la comisión se llevará a cabo el martes a las 10:00 de la mañana, en la que se convocará a diversos sectores clave para iniciar el proceso de diálogo y socialización del plan.

“Estaremos llamando a la Secretaría de Educación, a la sociedad civil y a representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, como lo ha instruido el presidente del Congreso, Tomás Zambrano”, detalló.

El diputado subrayó que la propuesta no busca imponer una doctrina religiosa, sino brindar una opción formativa dentro del sistema educativo.

“Aquí no queremos imponer absolutamente nada; simplemente queremos que los niños y los jóvenes tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios”, afirmó.

Burgos también adelantó que dentro del análisis legislativo se contempla la reforma de artículos constitucionales, específicamente el 77 y el 151, relacionados con la educación y el carácter laico del Estado.

“Se buscará reformar dos artículos de la Constitución de la República, el 77 y el 151. Según lo ha dicho el diputado Mario Pérez, se reformaría esta figura para que pase a decir un Estado cristiano”, explicó.

El presidente de la comisión sostuvo que el conocimiento de la Biblia puede servir como una herramienta de formación integral para los estudiantes y un vínculo positivo entre la escuela y el hogar.

Sobre la integración de otros credos, el diputado reconoció que distintos grupos religiosos podrían solicitar espacio dentro del proceso de discusión.

“Van a pedir espacio los Testigos de Jehová, los mormones y otras religiones. Por eso es importante que también se integre la sociedad civil”, indicó.

Burgos admitió que la iniciativa no está exenta de críticas, pero consideró que el debate es parte natural de cualquier propuesta de alcance nacional.

En cuanto a la aceptación de la moción, sectores religiosos y sociales han manifestado su respaldo a la iniciativa, al considerar que la lectura bíblica puede contribuir a fortalecer valores como el respeto, la convivencia y la responsabilidad en las nuevas generaciones.

Asimismo, diputados de distintas bancadas han señalado que el carácter multipartidario de la comisión representa un espaldarazo político a la propuesta, al abrir un espacio de diálogo amplio que permitirá escuchar diversas posturas antes de tomar una decisión definitiva sobre la implementación del Plan Nacional de Lectura de la Biblia.

A la comisión se le dio un plazo de 30 días para que estructuren el plan completo y hacer de esta iniciativa una ley.