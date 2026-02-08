Presidente Nasry Asfura: “No dejaremos desamparados a los migrantes”

Miami, Estados Unidos.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó la atención a los migrantes y la generación de empleo a través de la inversión privada, tras su reunión sostenida el sábado 7 de febrero con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Durante sus declaraciones brindadas la mañana de este domingo, el gobernante subrayó la necesidad de trabajar de forma conjunta con los medios de comunicación para enfrentar los problemas nacionales. “Aquí está el reto, y los medios tienen un gran trabajo de hablar sobre la verdad en todo lo que se haga en cada día en Honduras, trabajaremos juntos para poder resolver muchos problemas del país, les demostraré que con trabajo sí se pueden realizar las cosas”, expresó.

Asfura también aclaró que no ha prometido soluciones inmediatas a los desafíos estructurales del país, señalando que se trata de problemas acumulados por años. "En ningún momento he expresado que en 100 días resolveré esto, nos ha tomado décadas resolver los problemas, si yo tengo un gran compromiso con Honduras y con cada hondureño, haré mi mejor trabajo, conocimiento, esfuerzo, para llevar resultados y cambiar ese sentimiento negativo que se ha formado en los últimos años". En materia migratoria, el presidente aseguró que su administración mantendrá el respaldo a los hondureños en el exterior y que la estrategia de fondo es crear oportunidades dentro del país. "No dejaremos desamparados a los migrantes, de ninguna manera, trabajaremos por ellos, debemos comenzar trabajando en el sentido de darles las oportunidades en Honduras, que ahí los tengamos en el país con oportunidades de trabajo", indicó. El mandatario remarcó que la retención del talento nacional depende de la creación de empleo y de un clima favorable para la inversión.